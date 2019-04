23 Nisan şiirleri 2019 uzun 3 kıtalık kolay ezberlenebilen

23 Nisan şiirleri, en güzel ve yeni uzun 23 Nisan şiirleri sayfamızda. Bu sene 23 Nisan salı gününe denk geliyor. Okullarda ve stadyumlarda yapılacak 23 nisan etkinlikleri için 23 Nisan'da okunacak 4 kıtalık-8 kıtalık uzun ve kısa şiirleri sizler için bir araya getirdik.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı için artık geri sayım başladı. Bu sene yani 2019 yılında 23 Nisan salı gününe denk geliyor. Öğrenciler ise bu anlamlı ve özel gün için 23 Nisan şiirlerini araştırmaya başladı bile. En güncel, en çok beğenilen ve paylaşılan 23 Nisan şiirleri sayfamızda. 4 kıtalık-8 kıtalık uzun ve kısa farklı formatlardaki şiir derlemelerini sayfamızda görebilirsiniz...

Kiminin saçı siyah, Kiminin saçı sarı... Ankara'da buluştu, Dünyanın çocukları. Her Yirmi Üç Nisan'da Tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini, Açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada Ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiç birinin Çocuk Bayramı yoktur. Dünyanın çocukları Yurdumuza koşuyor, Her Yirmi Üç Nisan'da Cıvıldaşıp coşuyor. Türkiye konuklarla, Kalpler sevgiyle dolsun. Dünya Çocuk Bayramı Herkese mutlu olsun! Altan ÖZYÜREK

Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel, Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı. Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel, Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı. Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi, Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı. Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi, Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı. Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü. Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık. Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü, Kendi günümüz saydık,çocuk bayramı yaptık. Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz, İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var. Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az, Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var. Hep elele vererek bu sevinci yayalım, Kalmamalı en ufak bir tasamız, Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım, Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız. Ferit Rakıp TUNGOR

Bayram yapar çocuklar, 23 Nisan günü Büyük bir sevinç kaplar, Bütün yurdun üstünü Bin dokuz yüz yirmide Duyuldu halkın sesi Açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi Bugün edildi ilan Yeni bir Türk devleti Bundan, 23 Nisan Sevindirir milleti İ. Hakkı SUNAT

Bu gelen bizim bayram Yükseldi bak ünümüz. 23 Nisan bizm En şerefli günümüz! Al bayrağı açalım, Gel gidelim törene. Bin teşekkür, bizlere Bugünleri verene... Bizim için harcanan Boşa gitmez bu emek, Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek... İsmail Hakkı SUNAT

Şu 23 Nisanda, Doğdu Millet Meclisi. İşte o gün her yanda, Yükseldi Türkün sesi, Bunu her yıl çocuklar, Kutlayalım sevinçle, Egemenlik de yaşar, Hep verirsek el ele. SABRİ CEMİL YALKUT

Vatan tehlikedeydi,Atatürk karar verdi: Vatanı kurtaracak yine millettir dedi. Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için Günlerce,haftalarca çalıştı için için. İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi. Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi. Çocuklar,tarihten bir altın yapraktır bugün. Gönlümüzde kalmasın artık,ne gam ne hüzün. Çocuklar bayram yapın,sevinin ve haykırın. Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın. Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız. Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız. Doğan güneş sizindir,yıldızla ay sizindir. (Artık özgürlük sizin,gelecek sizindir.) Ey gün yüzlü çocuklar! ( "Çalışın,öğünün ve kendinize güvenin.") Hayatta durak yoktur;daima ileri! Coşkun bir rüzgâr gibi ufukları aşın. Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız. (Okulda,derste,sırada çalış azimle,hırsla.) Temiz olsun kalbiniz,aydın olsun kafanız. Şen olsun,kutlu olsun bayramınız. Uluğ TURANLIOĞLUEgemenlik ulusun olduğu günden beri, Her gün daha çok artan bir zevkle yaşıyoruz. Biz seyredenlerin kamaşıyor gözleri, Asırları yılların içinde aşıyoruz... Artık maziye gömdük mesafeyi, zamanı; Her geçen gün andırır bir 23 Nisanı. Kalplerde inkılabın bilinçli heyecanı, Mukaddes hedeflere hızla yaklaşıyoruz. Yolumuzda ışıktır demokratik meş'ale, Biz milletçe bağlıyız ulusal ülkülere. Heybetli bir çığ gibi bütün ulus el ele. Yeni bir medeniyet için uğraşıyoruz. Bugün yirmi milyon Türk bir tek kalp, bir tek vücut; Hepsinde aynı hamle, aynı güvenli umut. Yuvalar şenlik dolu, gönüller ferah, mesut... En kutlu bir hayatın zevkini taşıyoruz. Halil Refet TANIŞIK

Seneler kutlu bana, Aylar umutlu bana. Her an haykırıyorum : Türk'üm ne mutlu bana. Cesaretim candadır. Şöhretim dört yandadır, Benim bütün cevherim, Nabzımdaki kandadır. Tarihten eski yaşım, Harpte eğilmez başım, Toplar can yoldaşımdır, Silahlar arkadaşım. İzmir benim, Van benim Şeref benim, şan benim, Kars, Erzurum, Erzincan, Konya Ardahan benim. Yurda nasıl doyarım? Uğruna can koyarım, Ona, bir yan bakanın, Gözlerini oyarım. Türk, dünyada bir tektir, Milletlere örnektir, Türklüğün meşalesi Asla sönmeyecektir. Halil SOYUER

Gelin çocuklar gelin! Bayramımız var bugün. 23 Nisan için, Kuralım şenlik, düğün… El ele tutuşarak, Şarkılar söyleyelim, Ellerimizde bayrak, Sokak sokak gezelim. Çocuklarıyız, yarının Büyük insanlarıyız, Üstünde bu vatanın Hür, mesut ve kaygısız Daima yaşayacağız. Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

Sevinç olsun bir dere, Çağlasın gönüllere, Bugün 23 Nisan… Türküz, ne mutlu bize, Bugün pek kutlu bize, Nasıl sevinmez insan? Çiçekler açsın renk renk, Örelim büyük çelenk, Bugünü yapanlara. Biz bugün, hürüz, dedik, Ankara'dan kükredik, Sultana, düşmanlara… Kölelik nedir bilmez… "Kırılır da eğilmez, Türk denen ulu çınar." Biz ki şen çocuklarız, Bugün bayram yaparız, Çünkü hür bu topraklar. Ezelden armağandır, Hürriyet Türk'e candır, Hür yaşarız,yaşarsak… Zeki Tunaboylu

Bu ne duru sabah, ne temiz hava, Geliyor her yandan Nisan kokusu. Sevinçten deliye dönmüş her yuva, Sarmış gönülleri vatan duygusu. Gelincikler gibi al al bayraklar, Evlerden sarkıyor, gökler de dolu. Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler, Sanki aslan bugün her Türk'ün oğlu! Şu mini miniler tombul yanaklı, Yerlerinde bile duramıyorlar. Hepsinin elleri çifte bayraklı, Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var. Yeniden oluyor her şey, yeniden, Yanıyor Atatürk içimizde bak! Atatürk, bu kara günü ak eden, Atatürk; andımız, en kutlu sancak. Eğlenin yavrular, gülün çocuklar. Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu. Havanın bile bir coşkun hali var, Her yönden geliyor nisan kokusu. Hasan Latif SARIYÜCE

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü, Bir başka ağaçların, evlerin yüzü. Bugün çocuklar güzel. Bugün sokaklar güzel... Elimizden tutan her el Daha sağlam Daha mavi gökyüzü; Bayraklar daha yakın. Bakın: geçiyor yarının büyükleri; Şarkılar tutuyor gökleri. Adnan ARDAĞI

