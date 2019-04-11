YSK AK Parti'nin Büyükçekmece itirazını görüştü! Seçim iptal mi?

Yüksek Seçim Kurulu(YSK), AK Parti'nin Büyükçekmece'de seçimlerin iptaline ilişkin başvuru görüşmesini erteledi. YSK saat 15.00 itibariyle itirazı gündeme almıştı. Saat 18.00 itibariyle İtirazın önümüzdeki günlerde değerlendirmeye alınacağı duyuruldu.

AK Parti, Büyükçekmece'de seçmenlerin taşınarak usuzsüzlük yapıldığı gerekçesiyle olağanüstü itiraz hakkını kullanmış ve YSK'ya başvurarak seçimlerin iptalini istemişti. YSK'nın AK Parti'nin bu talebini görüşüp karara varması bekleniyordu. Alınan son dakika bilgisine göre YSK, seçimin iptaline dair 'Büyükçekmece' başvurusunun görüşmesini erteledi.

İstanbul'un genelini etkiler

YSK, Büyükçekmece'deki erteleme kararını İstanbul genelini doğrudan etkileyeceği gerekçesiyle aldı. İstanbul'da halen devam eden oy sayım işleminin tamamlanması noktasında görüş birliğine varıldı. Maltepe'de sayım devam ediyor. Kurul üyelerince bu sayım işleminin tamamlanması gerektiği görüşüne varıldı. Daha sonra il birleştirme tutanağının tamamlanmasının ardından AK Parti'nin İstanbul'un genelinde yapılacak olağanüstü itirazıyla birlikte ele alınmasını uygun gördü.