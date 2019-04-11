IMF'den kripto para çıkışı sistemi sarsıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, kripto paraların mevcut finansal sistemini sarstığını söyledi..

Lagarde Washington’da düzenlenen bir panelde konuştu. Krtipto paraların yasal düzenlemeye alınması gerekiğini belirten Lagarde, “Yenilikçilerin rolü ve dağıtılmış veritabanı teknolojilerini kullanan her şey, bunlara ister kriptopara, ister varlıklar, para birimleri ya da başka bir şey deyin, açıkça sistemi sarsıyor.” dedi.

IMF başkanı, finansal sektörde bu ölçekte meydana gelen değişikliklere mutlaka yasal düzenlemelerin eşlik etmesi gerektiğini vurguladı ve ekledi: “Sisteme çok fazla etki edip ihtiyacımız olan istikrarı bozacak yenilikler istemiyoruz.”

Bankacılık sektörüne adeta zorla giren bazı teknoloji şirketlerinin yasal düzenlemelere tabi olmaları gerektiğini kaydeden Lagarde bu tür varlıkların tam olarak güvenilir olabilmeleri için hesap verebilir olmaları gerektiğini vurguladı.

Bitcoin kontrol edilemiyor

IMF başkanı daha önce yaptığı açıklamalarda merkez bankalarını finansal piyasalarda meydana gelen değişimleri takip edebilmeleri için dijital paraları araştırmaya teşvik etmişti. Başta Bitcoin olmak üzere bir çok kripto para merkezsizleşmiş durumda ve herhangi bir merkezi otorite tarafından kontrol edilmiyor.