Migren nedir işte belirtileri ve tedavi yöntemleri

Hemen hemen herkeste görülebilen migren, kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkiler ve gün içerisindeki gerçekleştirdiği aktivitelerde kısıtlılık yaratabilen bir baş ağrısı tipidir.

Migren ağrısına çoğu zaman ışığa ve sese hassasiyet, bulantı, kusma gibi durumlar eşlik edebilir. Hastaların ışık almayan bir oda da uyumak istemeleri veya kusma hissi migren atağını hafifletmeye veya sonlanmasına destek olur.

Bu ataklar kişilerde farklılık gösterebilir örneğin; aralıklarla yaşanan migren atakları “episodik migren” olarak adlandırılır. Ataklar son üç aylık süre içinde ayda on beş gün ve üzerinde oluyorsa buna “kronik migren” denir. Kronik migrene genellikle kaygı bozuklukları, depresyon ve uyku sorunları eşlik edebilir. Kronik migren tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Migrenin belirtileri nelerdir? - Baş bölgesinde değişen şiddetli ağrılar

- Baş hareketleri esnasında zonklama

- Sese ve ışığa karşı aşığı duyarlı olma

- Konuşma ve harekette güçlük çekme

- İştahta artış özellikle tatlı yemeğe isteği

- Kabızlık ya da ishal gibi sindirim problemleri

- Sürekli uyuma ve gözleri bağlama

- Dikkat eksikliği ve düşünmede zorlanma gibi belirtilerle kendini gösterir.

Migren tedavisi

Belirtiler ardından uzmana başvuran hastanın beyin tomografisi çekilir. Detaylı uygulamalardan sonra migren tanısı konulan hasta için uygun tedavi yöntemleri seçilir. Özellikle migreni tetikleyen bazı hususlar ortadan kaldırılır.

İlaç ile migren şiddeti azaltılır.



Migreni olan kişilere uzmanlar genellikle günlük yapmaları gereken bir kaç tüyo verirler. Bunlar arasında stresten uzak durma, düzenli beslenme ve kafein içeren besinler tüketmemeye dikkat etmedir.