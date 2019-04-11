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YÖK'e bazı programlarda kontenjanların azaltılması teklifi

YÖK'e bazı programlarda kontenjanların azaltılması teklifi

Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarınca yapılan ihtiyaç analizlerine göre, öğretmenlik ile bazı sağlık programlarının kontenjanlarının azaltılması talebi YÖK Genel Kurulunda görüşülecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığınca yapılan ihtiyaç analizlerine göre, öğretmenlik ve bazı sağlık programlarının kontenjanlarının azaltılması talebi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulunda ele alınacak.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, yükseköğretim alanında ihtiyaç odaklı planlamalar yapmak, yeni açılacak programlar ve belirlenecek kontenjanlarla ilgili politikalar geliştirmek üzere oluşturulan Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulunun bu yılki üçüncü toplantısı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında gerçekleştirildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında düzenlenen toplantıya, YÖK'ten ilgili temsilciler ile MEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden yetkililer katıldı. 

Toplantıda, MEB ve Sağlık Bakanlığı tarafından YÖK'e iletilen Türkiye'nin insan gücü ihtiyaç projeksiyonları görüşüldü.

Kontenjanlar değerlendirilecek
MEB tarafından YÖK'e iletilen gelecek yıllara ilişkin öğretmen ihtiyaç projeksiyonuyla ilgili sayısal verilerin mevcut öğretmenlik programları kontenjanlarıyla karşılaştırılmasının yapıldığı toplantıda, MEB'in öğretmenlik programlarına ilişkin kontenjanların azaltılması teklifi de görüşüldü.

Toplantıda ayrıca Sağlık Bakanlığınca YÖK'e iletilen sağlık mesleklerine ilişkin mevzuatta yer alan tanımlamalar ve bu mesleklerde geleceğe yönelik insan gücü ihtiyaç planlamaları ele alındı.

Sağlık Bakanlığının bazı sağlık programlarının kontenjanlarının tedrici olarak azaltılması yönündeki teklifi de toplantıda değerlendirildi.

Toplantı sonucunda, MEB ve Sağlık Bakanlığınca yapılan ihtiyaç analizlerine göre, öğretmenlik ve bazı sağlık programlarının kontenjanlarının azaltılmasının YÖK Genel Kuruluna teklif edilmesi kararlaştırıldı.

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