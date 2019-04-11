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Simonyan'dan, Assange hakkında açıklama: Tüylerim ürperiyor

Simonyan'dan, Assange hakkında açıklama: Tüylerim ürperiyor

Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Wikileaks kurucusu Julian Assange hakkında, "Assange'ın geleceğine ilişkin düşündükçe tüylerim ürperiyor" dedi.

İngiliz polisi tarafından Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde gözaltına alınan Wikileaks kurucusu Julian Assange hakkında açıklama yapan Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Assange'ı çağımızın en önemli gazetecisi olarak niteledi ve geleceğinden endişe ettiğini söyledi.  

Simonyan, Assange hakkında, "Onu en büyük çağdaşımız ve çağımızın en önemli gazetecisi olarak görüyorum. Assange'ın geleceğine ilişkin düşündükçe tüylerim ürperiyor" dedi.

"Her şeye hazırdı"

Assange'la yaptığı son görüşmeden bahseden Simonyan, şu ifadeleri kullandı: "Son görüşmemizde her şeye hazırdı. Sonuna kadar gidecekti ve gitmeye devam ediyor. 'Niçin böyle bir şey yapıyorsun?' diye sorduğumda, 'Çünkü yalan söylemekten ve bana yalan söylenmesinden nefret ediyorum' yanıtını verdi." 

"Dört duvar arasında sadece havadan sudan konuşuyordu"

Telegram hesabındaki mesajında, Assange'la yaklaşık 8 yıl önce Avusturyalı gazeteci Londra yakınlarındaki bir kasabada ayağında bileklikle yaşarken  tanıştığını anlatan Simonyan, "Assange, duvarların olduğu herhangi bir yerde hava dışında hiçbir şey hakkında konuşmayı kabul etmiyordu. O zamanlar abarttığını düşünüyordum. Birçok kişi öyle düşünüyordu. Ama ısrar etti ve telefonlarımızı evde bırakarak tertemiz bir ormanda yürüyüş yaptık. Öyle ki, orada da dinleme cihazları olabilirdi" dedi. 

"Rusya'ya sığınmalıydı"

"Assange, dünyanın nasıl kurulduğunu, daha doğrusu küresel ikiyüzlülüğün nasıl oluşturulduğunu anlattı. Biz daha yeni yeni şüphelenmeye başlamışken o, Google ve Twitter'ın herkesi takip etmek ve kitlelerin ruh halini yönetmek için kullanıldığını açıkladı" diye devam eden Simonyan, "Assange, Edward Snowden gibi Rusya'ya sığınmalıydı. O zaman Snowden gibi Soçi'ye gidebilir ve istediği kişiyle konuşabilirdi" diye ekledi.

"Bugün kazanan küresel ikiyüzlülük oldu"

Simonyan, mesajını "Şimdi onu ne bekliyor? Onlarca yıl hapis cezası mı? Dünyanın demokrasi beşiğindeki eyaletlerden birinde idam cezası mı? O, her şeye hazırdı. Bugün kazanan küresel ikiyüzlülük oldu" ifadeleriyle tamamladı.

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