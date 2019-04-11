Wikileaks'in kurucusu Julian Assange tutuklandı

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, Londra'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, İngiltere'nin başkenti Londra'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutaklandı. Davet üzerine İngiliz polisi Ekvador Büyükelçiliği'ne girerek Assange'ı gözaltına almıştı. Assange 7 yıldır büyükelçilikte yaşıyordu.

7 yıldır Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange (47), İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı. İngiliz yetkililer konu ile ilgili yaptıkları açıklamada Assange'ı gözaltına almak için Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden polise davet yapıldığını açıkladı.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'dan açıklama

Assange'ın Londra'da Ekvador Büyükelçiliği'nde gözaltına alınması sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, İngiltere'den Julian Assange'ı işkence ve idam cezası olan bir ülkeye iade etmeme garantisi aldığını açıkladı. Moreno bu konuda İngiliz hükümetinden yazılı garanti aldıklarını da belirtti.

''Assange'ın haklarının çiğnenmemesini umuyoruz''

Assange'ın İngiliz polisi tarafından gözaltına alınması sonrası bir açıklama da Kremlin'den geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov, Assange'ın haklarının çiğnenmemesini umduklarını söyledi.

Ekvador Büyükelçiliği'nin bir odasında yaşıyordu

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliği'nin bir odasında yaşıyordu.

Assange ne ile suçlanıyor?

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti. Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı. İsveç mahkemesi 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador ise Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.

Ekvador internetini kesmişti

Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018'de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.