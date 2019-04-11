HDP'li Vekil Hüda Kaya'ya "Sessiz kaldın" fezlekesi!

HDP Milletvekili Hüda Kaya, "Eş genel başkanımız Pervin Buldan'ı sessizce dinlemiş olmam 'Terör örgütü propagandası' olarak değerlendirilmiş" diyerek hazırlanan fezlekeye tepki gösterdi.

Daha önce de HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında da ‘eş başkanlar konuşurken sessiz kaldı’ denilerek ‘terör örgütü propagandası yapmaktan’ fezleke hazırlanmıştı.

"Haksızlığa asla susmayacağız"

Kaya, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın dinlediği gerekçesiyle hakkında hazırlanan fezlekeye tepki göstererek, “Nur topu gibi yeni bir fezlekem daha geldi! Eş genel başkanımız Pervin Buldan’ı sessizce dinlemiş olmam ‘Terör örgütü propagandası’ olarak değerlendirilmiş! ‘Kur’an’da Barışı’ anlattığım konuşmam bile Terör örgütü propagandası sayıldıktan sonra, bir konuşmayı sessizce dinlemiş olmam da nedir ki! Kötülüğe, zulme, haksızlığa asla susmayacağız…” ifadelerini kullandı.