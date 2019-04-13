HABER /  FENERBAHÇE
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Fenerbahçe yabancılarla, Galatasaray yerlilerle

İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe yabancılarla, Galatasaray yerlilerle

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı derbi müsabakalarında yabancılarıyla gol atarken, sarı-kırmızılar ise yerlileriyle gol buldu.

Süper Lig’de Galatasaray ile evinde derbi müsabakasını oynayacak olan Fenerbahçe’de goller yabancılardan geliyor. F

enerbahçe'nin Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbilerinde kaydettiği son 15 golün 14'ü yabancı oyunculardan gelirken tek gol ise Kasım 2013 yılında Emre Belözoğlu’nun penaltıdan attığı golden geldi. Galatasaray'ın ise bu deplasmanda kaydettiği son 25 lig golünün 20'si yerli oyunculardan geldi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Bursaspor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
Bursaspor Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
Afyonkarahisar'da iki kız kardeş başlarından vurulmuş halde ölü bulundu
Afyonkarahisar'da iki kız kardeş başlarından vurulmuş halde ölü bulundu
Uyuşturucuya büyük darbe: 215 bin 426 şüpheli yakalandı
Uyuşturucuya büyük darbe: 215 bin 426 şüpheli yakalandı
Niğde'de makyaj yaparken yurdun penceresinden düşen öğrenci yaralandı
Niğde'de makyaj yaparken yurdun penceresinden düşen öğrenci yaralandı
Van Başkale'de 6 erkek cesedi bulundu
Van Başkale'de 6 erkek cesedi bulundu
Ankara'yı ayağa kaldıran sapıklık!
Ankara'yı ayağa kaldıran sapıklık!
ÖNCEKİ HABERLER
Hafta eğlenceli olaylarla başlıyor Hande Kazanova 15-21 Nisan Koç Burcu
Hafta eğlenceli olaylarla başlıyor Hande Kazanova 15-21 Nisan Koç Burcu
15- 21 Nisan 2019 Boğa Burcu Hande Kazanova Önemli değişimler zamanı
15- 21 Nisan 2019 Boğa Burcu Hande Kazanova Önemli değişimler zamanı
Bekçilik sınav yerleri sorgulama TC bekçi sınav giriş yeri sorgulama
Bekçilik sınav yerleri sorgulama TC bekçi sınav giriş yeri sorgulama
Bu hafta sosyal çevre önemli İkizler Burcu Hande Kazanova 15- 21 Nisan 2019
Bu hafta sosyal çevre önemli İkizler Burcu Hande Kazanova 15- 21 Nisan 2019
15 -21 Nisan 2019 Yengeç Burcu Hande Kazanova İki hafta boyunca kariyer önemli
15 -21 Nisan 2019 Yengeç Burcu Hande Kazanova İki hafta boyunca kariyer önemli
POMEM 24. dönem başvuruları ve şartları-POMEM başvurusu nasıl yapılır?
POMEM 24. dönem başvuruları ve şartları-POMEM başvurusu nasıl yapılır?
Bu hafta sizin için önemli Aslan Burcu Hande Kazanova 15 -21 Nisan 2019 haftası
Bu hafta sizin için önemli Aslan Burcu Hande Kazanova 15 -21 Nisan 2019 haftası
Avlu 38. bölüm fragmanı
Avlu 38. bölüm fragmanı
Yorumlar