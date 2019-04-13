Fenerbahçe yabancılarla, Galatasaray yerlilerle

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı derbi müsabakalarında yabancılarıyla gol atarken, sarı-kırmızılar ise yerlileriyle gol buldu.

Süper Lig’de Galatasaray ile evinde derbi müsabakasını oynayacak olan Fenerbahçe’de goller yabancılardan geliyor. F

enerbahçe'nin Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbilerinde kaydettiği son 15 golün 14'ü yabancı oyunculardan gelirken tek gol ise Kasım 2013 yılında Emre Belözoğlu’nun penaltıdan attığı golden geldi. Galatasaray'ın ise bu deplasmanda kaydettiği son 25 lig golünün 20'si yerli oyunculardan geldi.