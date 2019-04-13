Hafta eğlenceli olaylarla başlıyor Hande Kazanova 15-21 Nisan Koç Burcu

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Koç burcunu sizler için yorumladı. 15 -21 Nisan 2019 ayında Koç burcunu neler bekliyor? Yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz

Bu pazartesi oldukça eğlenceli konu ve olaylarla haftanızı başlatacaksınız. Sabah saatlerinde Ay boşlukta olduğu için önemli işlerinizle uğraşmak yerine tamamlanması gereken işlerinizin üzerine düşebilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koç’lar. Çarşamba günü kendinizi ifade etme anlamında rahatlayacağınız bir döngü başlıyor.

Sizi zorlayan konu ve olayları geride bırakmaya başlıyorsunuz. Hayatınızla ilgili uzun zamandır almak istediğiniz kararlar ve bunları etrafınızdakilerle paylaşmak önem kazanacak.

Kendinizle ilgili daha fazla konuşmak isteyeceksiniz. Önemli konuşma ve görüşmeler Merkür’ün sizin burcunuzda ilerlemesi sırasında meydana gelebilir. Bu hafta cuma günü, 20 Mart tarihinde yaşanan Dolunay’ın tamamlayıcısı olarak baktığımız, 29 derece Terazi Burcu’nda bir Dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay sizin ikili ilişkiler ve özel hayat ile ilgili konularınızda önemli kararlar almanıza neden olacak.

Yeni bir ilişkiye adım atabilir, var olan ilişkinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Ortak iş yaptığınız insanlarla olan konuları da bu Dolunay’da netleştireceksiniz. Denge ve adalet önemli olacak. Cumartesi günü itibariyle Venüs, Koç Burcu’na geçiyor. Hayatı daha da keyifle yaşayacağınız bir döngü başlıyor. Parasal konularda gücünüzü ortaya koymaya başlayacaksınız. Güzel bir hafta diliyorum.