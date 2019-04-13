Bu hafta sizin için önemli Aslan Burcu Hande Kazanova 15 -21 Nisan 2019 haftası

Bu Dolunay da önemli bir kararınızın sonucuyla da karşılaşabilirsiniz. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Aslan burcunu sizler için yorumladı. 15 -21 Nisan haftası Aslan burcunu neler bekliyor?

Bu hafta sizin için önemli olabilir sevgili Aslan’lar. Yine de öğle saatlerine kadar istediğiniz sonuçları almanız çok da mümkün görünmüyor. Bu hafta ilişkiler önemli ve siz bu ilişkiler ayağını daha çok parasal konular tarafında yaşayacaksınız.

Çarşamba günü itibariyle Merkür, Koç Burcu’na geçecek. Eğitim ve seyahat alanlarınızda hızlı birtakım konuşmalar, fikir iş birlikleri devrede olabilir. Önemli görüşmeler altına girebilirsiniz.

Cuma günü çok önemli çünkü 29 derece Terazi Burcu’nda bir Dolunay gerçekleşecek. Yakın çevre konularınız önem kazanacak. Bu Dolunay da önemli bir kararınızın sonucuyla da karşılaşabilirsiniz. Satış, reklam, tanıtım ve pazarlama alanında bir işiniz varsa yine önemli kararlar karşınıza gelecek. Cumartesi günü itibariyle gezmek ve dolaşmak isteğiniz başlarken diğer taraftan kariyer ve iş alanlarınızda kendinizi göstereceğiniz bir döneme gireceksiniz. Güzel bir hafta diliyorum.