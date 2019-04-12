IMF'den Türkiye için dikkat çeken mesaj

IMF Avrupa Departmanı Direktörü Thomsen, Türkiye ile herhangi bir gizli görüşme yapmadıklarını açıkladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, Türkiye ile IMF arasında gizli görüşmeler yapıldığı iddialarına yanıt verdi. Thomsen, "Hiçbir gayri resmi, gizli görüşme yok" dedi.

Thomsen, Türkiye yönetimine çağrıda bulundu

Thomsen, bugünkü basın toplantısında, gazetecilerin Türkiye'yle, bu ülkeye mali yardımın sağlanması konusunda gizli görüşmelerin yapılıp yapılmadığı sorusuna yanıtında, "Hiçbir gayri resmi, gizli görüşme yok" dedi.

Ankara ile tüm görüşmelerin, IMF'nin üye ülkelerin ekonomilerine yönelik yaptığı sıradan gözlem çerçevesi içinde yapıldığını belirten Thomsen, Türkiye yönetimine, makroekonomik istikrarın sağlanması adına Merkez Bankası'na tam bağımsızlık sağlama çağrısında bulundu.