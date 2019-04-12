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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den derbi yorumu

Anadolu Ajansı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den derbi yorumu

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları derbide 20 yıllık geleneğin sona ermesini dilediklerini belirtti.

GS TV'de konuşan Mustafa Cengiz, "Sürekli olarak bir algı yönetimi yapılıyor. Bir gelenek, 20 yıldır kazanamıyoruz. Her 20 yılın bir 1. yılı, ilki vardır. O ilkin olmasını diliyoruz" diye konuştu. 

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu aktaran Cengiz, "Bizim hedefimiz şampiyonluk. Tek tek bütün maçları kazanarak şampiyonluğa yürümek istiyoruz. Değerli rakibimizi de iyi bir skorla hak ettiğimiz bir şekilde yenerek, bu şampiyonluğun taçlandırılmasını isteriz. Bizim için onur olur ama taraftarımız şundan emin olsun ki mücadelemiz ve şampiyonluk yürüyüşümüz sonsuza kadar sürecek" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise sarı-kırmızılı takımda coşkulu bir hava olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her sabah idmanda takımla beraberiz. İyi bir hava var. Biraz önce başkan da gördü, coşkulu bir idman oldu. Allah bu coşkumuzu ve havamızı bozmasın. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyon olmamız için de bütün rakiplerimizi yenmek istiyoruz. Güzel bir maç olmasını, dostça geçmesini temenni ediyorum. Maç bittikten sonra el ele kol kola ayrılmayı diliyorum. Bu ilk değil son derbi de olmayacak. Her şeyden önce oradan dostça ve kardeşçe ayrılırsak Türk futboluna en önemli mesajlardan birini veririz."

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