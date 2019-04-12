İYİ Parti YSK temsilcisinden İmamoğlu yorumu

İYİ Parti YSK Temsilcisi Zehra Aylin Özgül, YSK'nın Büyükçekmece kararını ertelemesini RS FM'den Yavuz Oğhan'a değerlendirdi. Özgül, mazbata için İstanbul'daki tüm sayımın bitmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti YSK Temsilcisi Zehra Aylin Özgül, YSK'nın karar için Maltepe sayımını beklediğini söyledi. İmamoğlu'na bu nedenle mazbata verilmediğini ifade eden Özgül, Büyükçekmece'de farkın 4 bin olduğunu ve kurulun büyükşehiri etkileyip etkilemeyeceğine bakacağını buna göre karar vereceğini söyledi.

Zehra Aylin Özgül, YSK'nın Büyükçekmece kararını ertelemesini RS FM'den Yavuz Oğhan'a değerlendirdi. İstanbul'da karar için oyların tamamının sayılmasının beklendiğini ifade eden Özgül şöyle konuştu:

"Büyükçekmece'de oy farkı 4 bin. İstanbul'da oyların yeniden sayımı bittikten sonra fark 13 bin çıktı diyelim. 4 binlik fark aradaki farkı kapatmaya yetecek mi yetmeyecek mi, önemli olan bu. Büyükşehirle ilgili sonucun etkilenmeyeceği neticesi çıkarsa iptal talebinin reddi gerekir."

"Sayım bitmediği için mazbata verilmiyor"

Sandıkların sayımı bittiğinde tutanakların birleştirilip mazbata verilmesine bir engel kalmadığını belirten İYİ Parti YSK Temsilcisi Özgül, "Sayım devam ettiği için Sayın İmamoğlu'na mazbata verilmiyor" dedi.

Zehra Aylin Özgül YSK'nın süreçte verdiği kararlara ilişkin ise, " YSK'da yer almaya başladığımdan beri şunu gördüm. Hukuk kurallarına uyma çabaları var. Sıkıntı şu. YSK'nın çok daha detaylı, titiz ve yüksek yargıya yakışan kararlar vermesi gerekiyor. Biz İYİ Parti olarak, her tür derinliğe inilerek karar verilmesi gerektiğini savunuyoruz" yorumunda bulundu.