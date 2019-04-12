HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Ekrem İmamoğlu YSK'ya çağrıda bulundu

Ekrem İmamoğlu YSK'ya çağrıda bulundu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, "YSK'ya sesleniyorum, bir an önce kararınızı netleştirin, görevimize başlayalım. Biz, kazandığımız seçimi yedirtmeyiz." dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlığını CHP adayı Turan Hançerli'nin kazandığı Avcılar Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Hançerli'yi tebrik eden İmamoğlu'na, CHP'li belediye başkanları da eşlik etti.

Vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, Türkiye'deki Suriyelilerin durumuna değinerek, "O gün bu kararı alanlar, bugün, yanlış yaptıklarının farkında. Biz, Suriyelilerin vatanlarına dönmesini istiyoruz. Biz, susan olmayacağız, uluslararası platformda susan dilsiz şeytanlara da şunu söyleyeceğiz. Kardeşim, yerin altındaki petrolle ilgilenene kadar, bu topraklarda barışı temin etmek için gerekeni yapın. 16 milyon insanın belediye başkanı olarak uluslararası tüm platformlarda sizin sesinizi dile getirip, 'Suriye'nin petrolüyle ilgileneceğinize oradaki insanların kardeşliği, huzuruna imkan tanıyın, destek olun, bir an önce Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyeli insanlar vatanlarına dönsün.' diyeceğiz. Bu kadar net. Bunları niye anlattım. Çünkü ben artık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım." diye konuştu.

"Kimse bizden partizanlık üzerinden işler beklemesin"
İmamoğlu, artık meydanların yüzde 50'sinin kadınlardan oluşmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kadın, değişimi gerçekleştirebilir. Bu sevgi, bu kucaklama bizim sorumluluğumuzu artırıyor. Büyükşehir belediyesine gittiğinde orada çalışan arkadaşlarım, İBB çalışanları, bakın bu adam size söz veriyor. İBB çalışanlarına, alın teriyle ekmeğini kazanan, üreten, kişiye, partiye değil, topluma, 16 milyona hizmet eden herkesin başımın üstünde yeri var. Bizim aynı şekilde büyükşehir belediyesine iş yapan iş insanları, müteahhitler, şirketler, orada işinizi yapmışsanız, karşılığını bu millete hizmet olarak vermişseniz siz de hiç korkmayın, sizin de yeriniz başımızın üstü. Kimse bizden partizanlık üzerinden işler beklemesin, biz herkesi kucaklayacağız. 1994'te Sayın Cumhurbaşkanı büyükşehir belediyesini kazandığında, millet ve dönemin iktidarı görevi teslim etti mi? 2002'de bütün Türkiye'deki seçimi kazandılar ve o dönemin iktidarı, o dönemin karar vericileri görevi teslim ettiler mi? Ya kardeşim niye böyle yapıyorlar? AK Partili kardeşlerime soruyorum. Ben bugün o partinin adayı olsaydım acaba ne düşünürlerdi? Ben, kendimi 16 milyon insanın vicdanına, ahlakına kendimi emanet ediyorum. Bu şehirde yeni bir başlangıç var artık. Bu şehirde yeni bir dönem başlamıştır."

İmamoğlu, YSK'nın milletin iradesini geciktirmemesi gerektiğini anlatarak, "Bu şehre vakit kaybettirmeyin. Bu şehri, dünyaya birilerinin rezil etmesine müsaade etmeyin. YSK'ya sesleniyorum, bir an önce kararınızı netleştirin, görevimize başlayalım. Biz, kazandığımız seçimi yedirtmeyiz. Ben, ilk günkü yerimde duruyorum. Bugüne, bu yaşa kadar yaptığım her işte, her süreçte bir kişinin hakkını yemedim. Allah şahit. 16 milyon insan da şahit olsun. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. Hakkınızı ve hakkımı yedirtmeyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu! Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül'ün seçim desteğine ilk yorum! Ekrem İmamoğlu'dan İstanbul seçimlerine ilişkin son açıklama: Ezber bozdu Ekrem İmamoğlu: Yüksek Seçim Kurulu bu süreçte tarihi vazifelerini yerine getiriyor Ekrem İmamoğlu'ndan Büyükçekmece iddiası! Erdoğan'ı yanıltıyorlar
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Havalimanı 5 günde 637 bin yolcu ağırladı
İstanbul Havalimanı 5 günde 637 bin yolcu ağırladı
Ankara'yı ayağa kaldıran sapıklık!
Ankara'yı ayağa kaldıran sapıklık!
YSK'dan HDP'nin başvurusuna ret
YSK'dan HDP'nin başvurusuna ret
Van Başkale'de 6 erkek cesedi bulundu
Van Başkale'de 6 erkek cesedi bulundu
Bursaspor Trabzonspor maçı CANLI YAYIN
Bursaspor Trabzonspor maçı CANLI YAYIN
Erdoğan'dan Angela Merkel'e taziye telefonu
Erdoğan'dan Angela Merkel'e taziye telefonu
ÖNCEKİ HABERLER
Hadi Özışık: Vicdanım bunları kabul etmiyor
Hadi Özışık: Vicdanım bunları kabul etmiyor
Ömer Çelik: YSK hiçbir partinin yönetim organı değildir
Ömer Çelik: YSK hiçbir partinin yönetim organı değildir
Anneler Günü ne zaman 2019 hangi güne denk geliyor?
Anneler Günü ne zaman 2019 hangi güne denk geliyor?
YSK itirazı kabul etti! Keskin'de yeniden seçim yapılacak
YSK itirazı kabul etti! Keskin'de yeniden seçim yapılacak
YSK'dan Ahmet Türk için flaş karar
YSK'dan Ahmet Türk için flaş karar
Bekçilik sınav yeri öğrenme e-devlet şifresiyle giriş 2019
Bekçilik sınav yeri öğrenme e-devlet şifresiyle giriş 2019
Cinsel istismar sanığına rekor ceza
Cinsel istismar sanığına rekor ceza
Kıdem tazminatı son durum 2019 taban ücret ne olacak?
Kıdem tazminatı son durum 2019 taban ücret ne olacak?
Yorumlar