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2 kişiyi öldürdü, cinayet sebebi şoke etti

2 kişiyi öldürdü, cinayet sebebi şoke etti

Kütahya'da aralarında husumet bulunan 2 komşusunu öldürüp, 2 komşusunu da yaralayan Azmi Ö.'nün (61), polisteki ifadesinde "Hızlı davranmasaydım o, eşimi ve beni öldürecekti" dediği öğrenildi.

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Çinili Çeşme Sokak'ta dün akşam, aralarında husumet bulunan komşularından Hatice Çetin (41) ve Hasan Çetin'i (37) tüfekle vurarak öldüren, Hasret Gezgin (39) ve İsmail Çetin'i (42) yaralayan Azmi Ö., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye götürülürken çelik yelek giydirildiği gözlenen Azmi Ö.'nün polise verdiği ifadesinde "Olaydan önce park meselesinden tartıştık. Olay günü evimin bodrum katında odun kırıyordum, komşularım araçlarını park etmeye çalışırken, evimin duvarına ve park halinde duran 2 aracıma çarptılar. Dışarı çıktım tartışmaya başladık. Olay kavgaya dönüşünce eşimin darbedildiğini, Hasan'ın da araçtan tüfek almaya çalıştığını gördüm. Ben de aracımın bagajından tüfek alıp ateş ettim. Hızlı davranmasaydım o, eşimi ve beni öldürecekti" dediği öğrenildi.

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