Soğanın kilosu 10 lirayı aştı üretici ise umut vermedi

Kuru soğanın fiyatı 10 lirayı aştı ancak üreticilerden farklı açıklamalar gelmeye başladı.

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Hasadın tamamen başlamasının ardından fiyatlar kademeli olarak aşağı düşecektir. Nisan ayının sonunda fiyatların 1-1,5 lira olması bekleniyor” dedi.

Türkiye'nin turfanda soğan merkezi olan Adana'da, hasada başlandığı ve üründe yaklaşık 120 bin ton rekolte beklendiği ifade edildi. Diğer illerdeki hasadın da başlamasıyla soğanın kilogram fiyatının bu ay sonunda 1 liraya kadar düşeceği söyledi.

Ancak Adana Çifçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru,sosyal meda hesabından tam tersi bir açıklama yaptı. Doğru sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Adana’da soğan hasadı başladı. Depolama imkanı olmayan ve taze tüketilmesi gereken Adana soğanında verim aşırı yağmurlar nedeniyle az görünüyor. Tarlada fiyatı 3,5-5 lira olarak değişen Adana soğanı da soğan fiyatlarını aşağı çekmeyecek gibi görünüyor."