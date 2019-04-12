Fenerbahçeli futbolculardan 'Sinyor' için taziye ziyareti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcular Can Bartu'nun evine giderek Bartu ailesini yalnız bırakmadılar.

Fenerbahçe'nin efsanevi isimlerinden ''Sinyor'' lakaplı Can Bartu'nun vefatı sebebiyle taziye ziyaretleri sürüyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, teknik direktör Ersun Yanal, futbolculardan Volkan Demirel, Mehmet Topal, Martin Skrtel ve Nabil Dirar, 83 yaşında dün hayatını kaybeden Can Bartu'nun evine gelerek Bartu ailesini yalnız bırakmadılar.

Vefa Küçük: Camiamızın sevilen bir ferdini kaybettik

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, taziye ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli milli basketbolcusu ve milli futbolcusu Can Bartu'yu kaybettik ve ailesine başsağlığına geldik, Allah rahmet eylesin. Ben kendisini sporcuyken izleme şansına eriştim. Çok değerli bir futbolcumuzu camiamızın sevilen bir ferdini kaybettik. Yarın zaten tören düzenlenecek cenazesini hep birlikte kaldıracağız" dedi.

Ersun Yanal: Bu örnek bütün gençlerimize örnek olsun

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise "Spor adamı ve bizim için çok önemli bir değer. Allah rahmet eylesin ailesine ve bütün camiamıza, futbol kamuoyuna başsağlığı diliyorum. Yarın da bir törenimiz var son görevimizi yapacağız. Allah herkese böyle ölümler nasip etsin. Can Bartu hepimizin büyüğü ve örneğiydi. Bu örnek bütün gençlerimize örnek olsun" diye konuştu.