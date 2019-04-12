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Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın Sulawesi adasında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 10 km derinde meydana geldiği belirtildi. Büyüklük daha sonra 6,8 olarak revize edildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

800'den fazla insan hayatını kaybetmişti
Deprem kuşağındaki ülkede sık sık sarsıntılar yaşanıyor. Adada 2018 yılında meydana gelen deprem ve tsunamide 800'den fazla insan hayatını kaybetmişti. 

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