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Doğu Perinçek ilan etti Erdoğan ve Bahçeli

Doğu Perinçek ilan etti Erdoğan ve Bahçeli

Vatan Partisi (VP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugünkü yazısında 'AK Parti ile MHP'nin ABD'ye karşı Türkiye cephesinde' olduğunu söyleyerek CHP, İYİ Parti ve HDP'nin ise 'ABD-PKK- FETÖ cephesinde' yer aldığını belirtti.

Vatan Partisi (VP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cuumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye destek çıktı. Perinçek, Aydınlık gazetesinde yayınlanan 'Doğru mevzide sağlam durmak' başlıklı bugünkü köşe yazısında dikkat çeken ifadelere yer verdi.

Rıza Zelyut ile Sabahattin Önkibar'a tepki

Perinçek, "Türkiye’nin dostunu ve düşmanını açıkça saptamaktan rahatsız olanlar var" diyerek Aydınlık gazetesinden ayrıldıklarını ilan eden isimler Rıza Zelyut ile Sabahattin Önkibar'ı eleştirdi. 

"İç cepheyi sağlam tutmak esastır" diyen Perinçek, Türkiye ile ABD arasında bir savaş yaşandığını, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) bu savaşta 'Türkiye cephesinde' olduğunu öne sürdü ve yazısına şöyle devam etti:

Arkadaş, sen şu anda hangi cephedesin?

"Türkçemizde “Hayat memat meselesi” diye tanımlanan durumlarda, geçmişle ilgili gerekçeler göstererek iç cepheyi bölmek veya karşı cepheye geçmek, bozgunculuktur. Tayyip Erdoğan, dün ABD ile işbirliği yapmış falan filan... Arkadaş, sen şu anda hangi cephedesin?

Tayyip Erdoğan’ın AK Partisi ve Devlet Bahçeli’nin MHP’si ABD’ye karşı Türkiye cephesindeler.

Tayyip Erdoğan’a karşı ABD & PKK & FETÖ ile aynı cephede mevzilenmeni, Tayyip Erdoğan’ın geçmişine başvurarak haklı gösteremezsin! Bugünün gerçeği ortada: Tayyip Erdoğan’ın AK Partisi ve Devlet Bahçeli’nin MHP’si ABD’ye karşı Türkiye cephesindeler."

Savaş, Türkiye gemisi ile ABD gemisi arasındadır

Tayyip Erdoğan’a düşmanlıktan başka strateji ve taktiği olmayanlar, Üreten ve Birleşen Türkiye cephesinde sağlam duramadıklarını iddia eden Perinçek, yazısında "Çünkü bugünkü zamanın ve bugünkü durumun içinde değiller. Savaş, Türkiye gemisi ile ABD gemisi arasındadır. Türk Milleti’nin ve insanlığın zafer sevinçlerini paylaşmak ya da ABD & PKK & FETÖ’nün yenilgisini paylaşmak, bir tercih konusudur." ifadelerine yer verdi.

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