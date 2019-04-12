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Gram altın 240'ı gördü daha da yükselebilir

Gram altın 240'ı gördü daha da yükselebilir

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 240,5 lira seviyesinde dengelendi.

Dün 241 lira sınırına kadar çıkan altının gram fiyatı, uluslararası piyasada ons altındaki hızlı düşüşün etkisiyle gerileyerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 238,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne dolar kurundaki artışın etkisiyle yükselişle başladı ve saat 09.30 itibarıyla dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 1 primle 240,5 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 394 lira, Cumhuriyet altını 1.615 liradan satılıyor.

Saat 09:39'da gram ve çeyrek altın fiyatları

Yurt içinde, dün dolar kurundaki yükseliş eğiliminin gram altın fiyatındaki düşüşü sınırladığını dile getiren analistler, 240 lira üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 247 liranın gündeme gelebileceğini söyledi.

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