HABER /  SPOR
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinyor Bartu için anlamlı mesaj!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinyor Bartu için anlamlı mesaj!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Sinyor Can Bartu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim" dedi. 

"Spor camiamıza başsağlığı diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Can Bartu'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Fenerbahçe ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Sinyor Can Bartu için yayımladığı mesajı şöyle:

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için YSK'ya başvuru
AK Parti'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için YSK'ya başvuru
CHP'den son dakika İstanbul açıklaması 'Seçim yılan hikayesine döndü'
CHP'den son dakika İstanbul açıklaması 'Seçim yılan hikayesine döndü'
Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın organları 3 hastaya umut oldu
Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın organları 3 hastaya umut oldu
Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu'na mazbata için tarih verdi
Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu'na mazbata için tarih verdi
Spor camiasından Can Bartu için taziye mesajları
Spor camiasından Can Bartu için taziye mesajları
Çanakkale'deki borç afişi CHP'lileri kızdırdı
Çanakkale'deki borç afişi CHP'lileri kızdırdı
ÖNCEKİ HABERLER
Instagram'da kullanıcıları kızdıran büyük hata!
Instagram'da kullanıcıları kızdıran büyük hata!
Allah'ın isimleri Ya Ganiyy ya Muğni ism-i şerifeler kaç kez okunmalı?
Allah'ın isimleri Ya Ganiyy ya Muğni ism-i şerifeler kaç kez okunmalı?
Cuma namazı kaç rekat cuma namazı kılınışı anlatım
Cuma namazı kaç rekat cuma namazı kılınışı anlatım
Ekrem İmamoğlu'dan İstanbul seçimlerine ilişkin son açıklama: Ezber bozdu S-400 konusuna değindi
Ekrem İmamoğlu'dan İstanbul seçimlerine ilişkin son açıklama: Ezber bozdu S-400 konusuna değindi
Can Bartu neden öldü hastalığı kanser miydi?
Can Bartu neden öldü hastalığı kanser miydi?
Adet olan kadın Kuran'ı Kerim'i uzaktan okuyabilir mi kadın ilmihali
Adet olan kadın Kuran'ı Kerim'i uzaktan okuyabilir mi kadın ilmihali
YSK, Diyarbakır Bağlar kararını verdi! Mazbatanın kime verileceği netleşti
YSK, Diyarbakır Bağlar kararını verdi! Mazbatanın kime verileceği netleşti
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Yorumlar