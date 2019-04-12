Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinyor Bartu için anlamlı mesaj!

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim" dedi.

"Spor camiamıza başsağlığı diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Can Bartu'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Fenerbahçe ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Sinyor Can Bartu için yayımladığı mesajı şöyle:

Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu’nun vefatını üzüntüyle öğrendim. #CanBartu'ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, @Fenerbahce ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum.