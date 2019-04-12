CHP'den son dakika İstanbul açıklaması 'Seçim yılan hikayesine döndü'

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak İstanbul seçimlerine dair son dakika açıklamada bulundu. Öztrak İstanbul seçimlerinin yılan hikayesine döndüğünü söyledi.

İSTANBUL'da seçimlerin ylan hikayesine döndüğünü ve bunun artık ekonomiye zarar verdiğini belirten Faik Öztrak basın açıklamasına şu ifadeleri kullandı:

"İktidar partisinin Büyükçekmece’de seçimin iptalinin istenmesi ile başlayan süreç ete kemiğe büründürülmeye çalışılıyor. Yeterli sayıda delil bulamıyorsanız delil üretin diyorlar. Hedef İstanbul seçimlerini iptal etmek. Seçim kanuna göre seçmen listesi çıkmış ve YSK’ bir itirazın olup olmadığını sormuş ve kimseden de ses çıkmamıştır.

Ayrıca kesinleşmiş sandık kurulları ile yeni bir itiraza hazırlandığını basından öğrendik. YSK burada da sandık kurullarını da sormuştur.

Süreç Ocak'ta başladı

Nikahtan sonra yapılan itirazlar mızıkçılıktır oyun bozanlıktır. YSK’nın seçim takvimine gire 1 Ocak’ta başlayıp 31 Martta bitmiştir. İktidar usulsüzlükleri 3 ayda tespit edememişken bunları 1 haftadan az bir sürede tespit etmesi de önemli bir husustur.

Mayınlar elde kaldı

Birlerinin seçimi çalmak için döşediği mayınlar o gün elde kalınca bugün kumpas malzemesi olarak kullanılmak istenmektedir. Seçimlerde hileyi elinde güç olanlar yapar. Nikahtan önce yapılmayan itirazın nikahtan sonra yapılması hukuksuzdur.

YSK'nın 2014 kararı ortada

YSK’nın 2014 Iğdır kararı tam da bunu söylüyor. Kesinleşmiş Seçmen kütüklerinde yolsuzluklara dayanarak seçim iptali istenemez denmektedir. Buna rağmen YSK’nın görüşmeyi sürekli ertelemesi soru işaretlerine neden olmaktadır. YSK üzerinde iktidarın baskısı olduğu ortadır.

'En son kan dökülmüştü'

Nitekim bazı medya organları YSK üyelerinin fotoğraflarını boy boy basıyor. En son bu iş yapıldığında Danıştay’da kan dökülmüştür. Bu yayınlarla ne yapılmak isteniyor. İktidarın devlet görevlilerine kağıt üretip sanıktan çıkan sonucu itibarsızlaştırarak kaybettiği seçimi masa başında çalmasına izin verilmemelidir.

Türkiye vakit kaybediyor

Bu itiraz ve ertelemlerle Türkiye çok kıymetli vakitlerini kaybetmektedir. İstanbul seçimlerin yılan hikayesine dönmesi ekonomisi durgunluğu giren vatandaşın ve ciddi bir ekonomik programında açıklanmasını engellemektedir.