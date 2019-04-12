Çanakkale'deki borç afişi CHP'lileri kızdırdı

ÇANAKKALE'de Kepez Belediyesi'nin yeni başkanı CHP’li Birol Arslan, görevi ne kadar borçla aldığını belediye binasına dev afiş asarak duyurdu. Eski CHP'li başkan ise bu duruma tepki gösterdi.

31 Mart yerel seçimlerinde Kepez Belediye Başkanı seçilen CHP’li Birol Arslan, 4 Nisan’da mazbatayı almasının ardından yeni dönem için çalışmalarına başladı.

Birol Arslan, belediyeyi ne kadar borçla aldığını belediye binasına astırdığı dev afiş ile kamuoyuna duyurdu. Afişte, belediye kasasında bulunan meblağ ile borçlara yer verildi

61 milyon TL ile borç almış

Kasa toplamı 375 bin 618 lira 64 kuruş olarak bildirildi. Afişte borçlar ise 61 milyon 825 bin 517 lira 91 kuruş olarak belirtildi. Afişin en altında ise “04.04.2019 tarihi itibari ile toplam 61.825.517,97TL borçla belediyeyi devralmış bulunmaktayım. Birol Arslan, Kepez Belediye Başkanı” ifadesi yer aldı.

Birol Arslan yeni Kepez Belediye Başkanı

Eski başkan ateş püskürdü

Belediye binasına asılan afişin ardından Kepez Belediyesi’nin CHP’li eski başkanı Ömer Faruk Mutan sosyal medyadan açıklama yaptı. Mutan, borç iddiasına ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Popülizm ve yalan üzerine” başlığı altındaki açıklamasında, “1-Belediyelerde "borç" olgusuna SGK ve Hazine borçları üzerinden bakılır.

Belediyenin 1 kuruş borcu yok

Kepez Belediyesi'nin bu iki kuruma da 1 kuruş borcu bulunmamaktadır. İller Bankası ise belediyelere proje üzerinden kredi olanağı sağlamaktadır, bu kredileri alabilmek için öncelikle projeler ve haliyle bu projeleri bütçelendirip sunacak bir belediye başkanı asgari şarttır. Özetle; o kredileri herkes alamaz.

Eski Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan

İller Bankası verdiği kredileri kaynağından keser, kredi verirken ise projelerin yanında belediye bütçesinin kendi dinamiklerine bakar. Bütçe dinamiğine bakan kurum ise sadece İller Bankası değil, tüm finans kuruluşlarıdır. Örneğin bahse konu olan Halkbank kredi borcu 10 yıla yayılmış bir borçtur.

Bu bir yalancılıktır

2031 yılına kadar geri ödemesi olan borçların önümüzdeki 5 yıl içerisinde tamamı ödenecekmiş gibi göstermek en hafif deyimle yalancılıktır. Mevcut popülist zihniyetin değil 2031'i göreceği görevde olduğu dönemde bile mali ve idari açıdan ibra edileceği şüpheli iken yapılmak istenen lafla peynir gemisi yürütmektir. Sonuç olarak; devlette devamlılık esastır. Biz geldiğimizde de borç vardı; mağdur edebiyatı yapmadık, iş yaptık. Kepez siyasi kültürü ve buna yansıyan belediyecilik anlayışı yalanlara dayalı kuru popülizmi kabul etmez, hizmet bekler. Kabul etmeyeceğini de hep beraber göreceğiz"