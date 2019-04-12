11 üniversiteye rektör atanacak

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK) 11 üniversiteye rektör ataması yapılacağı duyuruldu.

YÖK tarafından Adıyaman, Aksaray, Amasya, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Düzce, Çorum Hitit, Kastamonu, Kırşehir Ahi Evran, Ordu, Isparta Süleyman Demirel ve Yozgat Bozok üniversitelerine rektör atanacağı açıklandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nde belirlenen şartları taşıyan rektör adayları, YÖK'e başvurabilecek. Bugün başlayan başvurular, 26 Nisan'da sona erecek. Başvurular, 'rektoraday@yok.gov.tr' adresine, e-posta yoluyla da yapılabilecek.