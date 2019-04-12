Can Bartu için saygı duruşunda bulunulacak

TFF, bu hafta profesyonel liglerde oynanacak bütün maçlar öncesi, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta profesyonel liglerde oynanacak bütün maçlar öncesi, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Can Bartu'nun vefatı sebebiyle, 12-15 Nisan'da oynanacak olan bütün Profesyonel Lig müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak." ifadelerine yer verildi.