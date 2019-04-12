Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatı uyardı ahmaklık olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdiği toplantıda yaptığı konuşmada, "Oy vermediği için milleti suçlamak ahmaklık olur. Önce kendimize bakacağız. Herkes de önce kendisini değerlendirmeye tabi tutsun" dedi.

AK Parti’nin önceki gece yapılan MYK toplantısında 31 Mart yerel seçimleri ayrıntılı olarak masaya yatırıldı. Toplantıda konuşulanlar ve Erdoğan'ın partiye yönelik uyarılarını Türkiye gazetesi, bugün manşetten Yücel Kayaoğlu imzasıyla aktardı. Toplantının başında seçim değerlendirmesi yaptığı belirtilen Erdoğan'ın sözlerine yer verildi:

Herkes önce kendine baksın

“Suçu millete atmak acizlik ve gaflet örneğidir. Oy vermediği için milleti suçlamak ahmaklık olur. Gelinen bu noktayı ve aldığımız sonucu hem gözümüzle göreceğiz, hem kulağımızla duyacağız. Milletin sandıkta bize ne mesaj verdi? Bunu çok iyi analiz etmemiz lazım. Önümüzdeki süreçte atacağımız adımları da bu analizler belirleyecek. Bu değerlendirmeleri üstünkörü değil, derine inerek yapacağız. 26 Mayıs’ta yapacağımız istişare toplantısında enine boyuna konuşacağız. Millet bize ne diyor? Bakacağız. Özeleştirilerimizi, eleştirilerimizi yapacağız. Bunu yaparken, suçu millette değil, kendimizde arayacağız. Önce kendimize bakacağız. Herkes de önce kendisini değerlendirmeye tabi tutsun.”

AK Parti gücünü artırdı

MYK toplantısında, seçim sonuçlarına ilişkin birim başkanlarının da sunumları oldu. Seçim İşleri Başkanlığı İstanbul’daki seçimlere yönelik itiraz sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı. Ayrıca seçimlerde alınan sonuçlara dair sayısal veriler paylaşıldı. AK Parti’nin önceki seçimlerde oy oranının yüzde 15’in altında olduğu yerler olduğu hatırlatılarak, ilk kez bu yerel seçimlerde hiçbir ilde oyunun yüzde 15’in altına düşmediği tespiti yapıldı.

Bugüne kadarki yerel seçimlerde oy oranı açısından en yüksek oyun bu seçimlerde alındığı, bir bütün olarak ele alındığında tabanda ve ilçelerde AK Parti’nin gücünü koruduğu, özellikle İstanbul’un ilçelerinde gücünü artırdığına vurgu yapıldı. Seçim İşleri Başkanlığının sunumunda, Türkiye genelinde 700 belediyenin yönetiminin AK Parti’de olduğu bilgisi verildi.

Yerelde sıkıntı yaşandı

MYK’da yapılan değerlendirmelerde MHP yönetiminin Cumhur İttifakına yönelik olumlu tavır ve mesajlarına rağmen, yerelde bu konuda bazı problemlerin yaşandığı belirtildi. MHP ile ittifakın artısının yanı sıra olumsuz yansımasının da olduğu, ittifak yapılmayan illerde kıyasıya bir rekabet yaşandığı ve bazı illerde bu rekabetin MHP lehine sonuçlandığı hatırlatıldı.

Doğu ve Güneydoğu'da AK Parti'nin oyu arttı

Doğu ve Güneydoğu’daki seçim sonuçlarının da değerlendirildiği MYK toplantısında, sayısal verilerle HDP’nin bölgede oy kaybettiği tespiti yapıldı. AK Parti’nin bölgede oy artırmasında, kayyumların başarısının etkisi olduğu, Kürt seçmenin HDP politikalarından uzaklaştığı ve AK Parti’ye yöneldiği görüşü dile getirildi.