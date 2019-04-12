İstanbul seçim sonuçları fark değişti! Gözler erteleme veren YSK'da

İSTANBUL seçim sonuçlarına yönelik sayımın pazar gecesi tamamlanma ihtimali var, gözler Büyükçekmece başvurusunu erteleyen YSK'ya döndü.

İstanbul'da geçersiz oylar ve YSK'nın bazı sandıklar için verdiği tekrar sayım kararı bu hafta sonu nihayetlenecek görünüyor. İstanbul'da sayımı tamamlanmayan sadece Maltepe kaldı. Buradaki sayım işlemi de sadece 2 kurul görev yaptığından uzadı. 11 gündür sayım yapan bu 2 kurulun sayısı dün 12'ye çıkarıldı. Sayımların 24 saat devam ettirilmesi kararı da alındı. Maltepe'deki sayım işleminin bu durumda pazar gecesi sonlandırılması bekleniyor.

İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki oy farkı Maltepe'den gelen son rakamlarla Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark 13 bin 500'e indi.

Maltepe'de son durum ne?

AK Parti'nin Maltepe'deki seçimlere ilişkin itirazı üzerine başlatılan oy sayımında 1080 sandıktan 403'ünün sayımı bitti. Bu sandıkların sayımından Binali Yıldırım'ın lehine 134 oy çıktı.

Gözler 'erteleme' veren YSK'ya çevrildi

Bugün İstanbul seçimlerine ilişkin kamuoyunun dikkati Yüksek Seçim Kurulu'na dönmüş durumda. YSK dün Büyükçekmece'ye ilişkin erteleme kararı vermişti. Gerekçe olarak da sonuçları Büyükçekmece kararının İstanbul'daki sonuçları etkileyebileceği gösterildi. Hukukçular, YSK'nın İstanbul seçimlerinin yeniden yapılmasını değerlendirmek için erteleme kararı verdiği düşüncesindeler. Bugün YSK'nın nasıl bir rota izleyeceği merakla bekleniyor.

Binali Yıldırım : Susuyorsam...

Günlerdir seçimlere ilişkin tartışmaları uzaktan izleyen Binali Yıldırım sonunda suskunluğunu bozdu. Yıldırım şu twiti attı:

