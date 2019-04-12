Avrasya Araştırma şirketi sahibi Kemal Özkiraz'dan bomba Cumhur İttifakı iddiası!

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin büyükşehirleri kaybetmesi sonrası Erdoğan'ın ne yapacağı merak edilirken Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'dan gündeme bomba gibi düşecek bomba bir iddia geldi.

Kendisini 31 Mart yerel seçimlerini tek bilen olarak nitelendiren Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhur İttifakı’nı 10-15 gün içinde bitireceğini öne sürdü.

Özkiraz kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklama Cumhur İttifakı’nın dağılacağını ifade ederek, şunları söyledi:

10-15 gün içinde ittifaki bitirecek

”Ak Parti Milletvekilleri ve teşkilatları Büyükşehir yenilgilerini MHP’ye bağlıyor. MHP’nin yerelde Ak Parti adaylarına destek vermediği, diğer adaylara çalıştığını söylüyor. MHP sürekli bizden çalıyor diyorlar. Erdoğan büyük baskı altında, bence 10-15 gün içinde ittifaki bitirecek.”