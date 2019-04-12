Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "İki devletli çözüm" vurgusu!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin-İsrail probleminin çözüm yolunun 'İki devlet' olduğunu açıkladı.

"Bugün Orta Doğu ve Akdeniz bölgesini en çok etkileyen sorunlardan bir tanesi Orta Doğu sorunudur" diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yani Filistin-İsrail probleminin çözümüdür. İki devletli çözümün dışındaki hiçbir çözüm Orta Doğu'ya barış, huzur getirmez" ifadelerini kullandı.

"İki devletli çözüme geri dönülmesi gerekiyor"

Bakan Çavuşoğlu, Bugün ABD yönetiminin yanlış kararıyla cesaret bulan İsrail'in bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi ve bir an önce iki devletli çözüme geri dönülmesi gerekiyor" dedi.