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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "İki devletli çözüm" vurgusu!

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "İki devletli çözüm" vurgusu!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin-İsrail probleminin çözüm yolunun 'İki devlet' olduğunu açıkladı.

"Bugün Orta Doğu ve Akdeniz  bölgesini en çok etkileyen sorunlardan bir tanesi Orta Doğu sorunudur" diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yani  Filistin-İsrail probleminin çözümüdür. İki devletli çözümün dışındaki hiçbir  çözüm Orta Doğu'ya barış, huzur getirmez" ifadelerini kullandı.

"İki devletli çözüme geri dönülmesi gerekiyor"

Bakan Çavuşoğlu, Bugün ABD yönetiminin yanlış  kararıyla cesaret bulan İsrail'in bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi ve bir an  önce iki devletli çözüme geri dönülmesi gerekiyor" dedi.

Çavuşoğlu, "Türkiye olarak böyle bir  süreci tam olarak destekleyeceğimizi vurgulamak isterim" diye konuştu.

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