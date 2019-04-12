Ersun Yanal'la Fatih Terim'in derbi planı hazır

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Ersun Yanal ve Fatih Terim'in planları yavaş yavaş netleşiyor.

Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile Galatasaray pazar günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Dev derbiye iki gün kala teknik direktörler, oyuncularını zorlu maça motive etmeye çalışırken takımlardaki son durumlar antrenmanlarda taktik tahtalarında belli oluyor.

Yanal'ın kozu Zajc olacak

Saha avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe’nin teknik patronu Ersun Yanal’ın derbide orta alanda en güvendiği isim Miha Zajc olacak. 10 numara mevkisini Sloven oyuncuya teslim edecek olan Yanal, savaşcı kimlikleri ile öne çıkan Tolgay Arslan ve Eljif Elmas’ı da Zajc’ın yanında oynatarak orta alan üstünlüğünü ele geçirmeye çalışacak.

Zajc 1 kez fileleri havalandırdı

Kadroya ikinci yarıda katılan Zajc 1 kez fileleri havalandırdı. Eljif’in de yine ligde 1 golü bulunuyor. Tolgay’ın Fener’de siftahı yok.

Terim'in beyni Belhanda

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, Fenerbahçe ile yapılacak kader maçında sahadaki beyni Belhanda olacak. İlk devredeki performansı ile eleştirilen ancak ikinci yarıda farklı bir kimliğe bürünen Faslı futbolcu, hem gol noktalarında, hem de diğer arkadaşlarına vereceği paslarla takımı hücumda yönlendirecek.

Belhanda'dan 4 gol

Yine performansı yükselen isimlerden Feghouli ile Ndiaye de Belhanda’nın saha içindeki en önemli yardımcıları olarak hücum ve savunma odaklı olarak orta alanda çalışacak. Belhanda bu sezon tamamı 2. yarıda 4 gol atarken, 6 da asisti bulunuyor. Feghouli 6 gol, 4 asist, Ndiaye ise 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

Beşiktaş-Başakşehir derbiyi etkileyecek

Takımını derbiye tüm yönleriyle hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı, cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Başakşehir maçının da derbiye etki edeceğini düşünüyor.

''Başakşehir, Beşiktaş’a mağlup olursa...''

Yardımcılarıyla yaptıkları değerlendirme toplantılarında Terim, “Bizim maçın öncesinde Başakşehir, Beşiktaş’a mağlup olursa biz Fenerbahçe karşısına daha hırslı ve motive olmuş şekilde çıkarız. Başakşehir kazanırsa oyuncular bu skordan ister istemez etkilenebilir. Siz de tecrübenizle, çocukların duygularını yönlendirin” ifadelerini kullandı.

Donk'un yanına iki aday

Fenerbahçe derbisinde kart cezalısı stoperleri Luyindama ve Marcao'dan yoksun olacak Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim çeşitli formüller üzerinde çalışıyor. Ön libero Donk mecburen savunmanın ortasında oynayacak. Yeni Malatya maçında stoperde başarılı olan Hollandalı oyuncunun partneri için iki aday var: Ahmet Çalık ve Semih Kaya.