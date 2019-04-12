Borçlu olan enerji sektörüne fon geliyor

Enerji sektörünün 50 milyar dolara ulaşan borcu için Enerji Girişim Sermaye Fonu’nun kurulması gündemde.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enerji sektörünün sorunlarını çözmek için, sektöre özel bir fon kurulacağını söyledi. Enerji Girişim Sermaye Fonu isimli bu fon ile sorunlu varlıklar borç hisse takasıyla dışarı çıkarılıp, bankaların bilançolarının daha iyi bir hale getirilmesi hedefleniyor.

Enerji sektöründeki kredilerin büyük sorun yarattığını söyleyen Avrasya Yatırım Stratejisti Evren Devrim Zelyut, borçların bir şekilde başka bir yere transfer edilmek istendiğini belirtti.

Firmaların kredi bulmakta zorlandığını belirten Zelyut "Burada firmaların hisselerini kaldıraç gibi kullanıp, bir fon oluşturup, fonda takas etmeye çalışacaklar. Ya alacaklı olan bankalara ya da uluslararası bir fona bunları vermeye çalışacaklar." dedi.

Bankaların da sorunlu enerji kredilerini bünyelerinden çıkarmak istediklerini söyleyen Zelyut, kurulacak fon ile bu soruna da çare aranacağını belirtti.