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Eski Trabzonlu yıldız kovulduğunu sosyal medyadan öğrendi

Eski Trabzonlu yıldız kovulduğunu sosyal medyadan öğrendi

Trabzonspor'un eski futbolcularından Florent Malouda'nın teknik adamlık kariyeri pek yolunda gitmiyor.

İki ay önce Malouda'yı A Takım ve altyapıda göreve getiren İsviçre'nin Zürih kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zürih ile Florent Malouda arasındaki iş birliği karşılıklıanlaşmayla sona ermiştir" denildi.

'Gerçekten mi bundan haberim yok'

Paylaşımı Twitter'dan yanıtlayan Malouda, "Gerçekten mi?Bundan haberim yoktu" ifadesini kullandı.

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