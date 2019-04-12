Faruk Süren'den derbi kehaneti: Bu sefer yeneceğiz, o seri bitecek

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçta başkanlık koltuğunda oturan eski başkan Faruk Süren, dev derbiyle ilgili yaptığı yorumda ''Bu sefer yeneceğiz, o seri bitecek, böyle bir his var içimde.'' dedi.

Galatasaray 1999 - 2000 sezonunda Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerken başkanlık koltuğunda Faruk Süren oturuyordu. Kadıköy'de derbi galibiyeti gören en son Galatasaray Başkanı unvanının sahibi olan Süren, pazar günü oynanacak ve lig yarışı için büyük önem taşıyan maçı yorumladı.

Geçen sezon Kadıköy'de oynanan dev maç için yaptığı "Berabere bitecek" tahmini tutan Süren, pazar günkü derbide ise sarı-kırmızılı takımı favori gösterdi. İşte Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren'in Sabah'a yaptığı açıklamaları:

''Bu sefer yeneceğiz, o seri bitecek''

"Hem Galatasaray'ın 20 senedir Kadıköy'de kazanamaması hem de Fenerbahçe'nin hedefsiz kalması yüzünden bu derbi çok tırmandırıldı. Son Malatya maçında çok iyi oynadık. Stoperde iki önemli eksik var ama bu sefer yeneceğiz, o seri bitecek, böyle bir his var içimde. Fenerbahçe'nin kazanmasını son ihtimal olarak görüyorum. Bu sezon Fenerbahçe bir türlü toparlanamadı, yapamıyorlar, iyi oynayamıyorlar. Derbide ibre Galatasaray'a yakın, ikinci ihtimal de beraberlik."

''Umarım derbide hakemler oyuncuların niyetini süzüp oyunu kontrol altında tutarlar."

"Derbinin sonucu hakemlere de bağlı. Şampiyonlar Ligi'ni izliyorum, VAR gayet iyi kullanılıyor. Adalet getirdi, hataları düzeltiyor. Ama bizde VAR'ın tabir-i caizse cılkı çıktı! Dakikada bir VAR'a gidiliyor, bir takım lehine işliyor, adil kullanılmıyor. Umarım derbide hakemler oyuncuların niyetini süzüp oyunu kontrol altında tutarlar."

7 başkan sevinemedi

Faruk Süren'den sonra başkan olan 7 isim Mehmet Cansun, Özhan Canaydın, Adnan Polat, Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat, Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz, Kadıköy'de sevinemedi.