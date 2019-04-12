Amazon'un müşterilerini dinlediği ortaya çıktı

ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim devi Amazon'un akıllı asistanı Alexa'nın ses kayıtları yaptığı ve bunların şirket için çalışan bir ekip tarafından dinlenildiği ortaya çıktı.

Küresel çapta elektronik dinleme faaliyetlerinden dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu dünyanın en değerli şirketinin de eksik kalmadığı ortaya çıktı. Amazon'un eski çalışanlarıyla görüşen Bloomberg, online devinin ürettiği yapay zekalı sanal asistan Alexa üzerinden 'Büyük Birader' faaliyetlerinde bulunduğunu duyurdu.

1000 ses kaydı yapılıyor

Buna göre Amazon'da çalışan bir ekip, sesle kontrol edilen Alexa'ya yerleştirilen cihazların kaydettiği kullanıcı seslerini dinliyor. Amazon'un ses gözden geçirme programında çalışmış 7 kişi, bazı günler dinledikleri metaryalin vardiya başı 1000 ses kaydına çıktığına söyledi. Ses kayıtlarının müşterinin önadı, cihazının seri numarası ve hesap numarasıyla bağlantılandırıldığını belirtti.

Banyodaki sesleri ile alıyorlar

Ekip üyelerinin dinlediklerini söyledikleri kayıtlar arasında bir kadının duşta şarkı söylemesi, bir çocuğun çığlık atışı, bir cinsel saldırı da var. Çalışanlar, anlaşılması zorlaşan ya da çok komik gelen ses kayıtlarını kendi aralarındaki sohbet odalarında paylaştıklarını da kaydetti.

Bahanesi hazır amaş hizmet vermekmiş

Haberin patlak vermesi üzerine BuzzFeed News'a e-posta yoluyla açıklama yapan bir Amazon sözcüsü, Alexa ses kayıtlarından son derece küçük parçaların dinlenilip çözümlendiğini, bunun konuşma tanıma ve doğal dil anlama sistemlerini geliştirmek için gerekli olduğunu, bu sayede Alexa'nın kullanıcıların taleplerini daha iyi anladığını ve herkes için iyi hizmet verilmesini sağladığını söyledi.

Sözcü "Her türlü enformasyona en yüksek derece gizlilik muamelesi yapıyor ve korumak için kısıtlı erişim, hizmet şifreleme ve kontrol ortamımızın denetleme mekanizmalarından oluşan çok etkenli onaylama süreci kullanıyoruz" dedi.

Amazon'un gizlilik politikasında, Alexa'nın yazılımının, müşterinin Alexa kullanımı, karşılıklı etkileşimi ve diğer bağlantılı ürünleri kullanışıyla ilgili bir dizi veriyi şirkete sağladığı belirtiliyor. Ama şirket çalışanlarının kendi aralarında bu verilerle nasıl bir etkileşime geçtiğine dair bir açıklama sunulmuyor.