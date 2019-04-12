İmamoğlu mazbatasını alırsa bakın ne yapacak?

Resmî olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık seçimini kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alırsa Fenerbahçe-Galatasaray derbisini statta takip edecek.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, KRT TV'ye yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu ile bir plan yaptık. Eğer Pazar gününe kadar mazbatasını alırsa Fenerbahçe-Galatasaray derbisini statta izleyecek." dedi.

Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Lig bitimine 7 hafta kala 14 Nisan Pazar günü Ülker Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde Fenerbahçe 32 puanla düşme hattının 5 puan üzerinde yer alıyor. Galatasaray ise lider Medipol Başakşehir’in 6 puan gerisinde ikinci sıraya sahip. Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe, rakibi karşısında 1999 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.