Yasemin Adar, Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kiloda milli sporcu Yasemin Adar, altın madalya kazandı. Şampiyonada Evin Demirhan, Bediha Gün ve Elif Jale Yeşilırmak ise bronz madalya aldı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, kadınlar 76 kilo finalinde Avusturyalı Martina Kuent'i 6-1 yenen milli sporcu Yasemin Adar, altın madalyaya ulaştı.
Yasemin Adar, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 4. kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
Erdoğan'dan Adar'a tebrik
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adar'a tebrik telgrafı gönderdi.
Evin Demirhan
Şampiyonada, kadınlar 50 kiloda Azerbaycanlı Türkan Nasırova'yı 10-3 yenen Evin Demirhan, bronz madalyanın sahibi oldu.
Evin Demirhan, 2018 Avrupa Şampiyonası'nda da üçüncü olma başarısı göstermişti.
Bediha Gün
Şampiyonada, kadınlar 55 kiloda Belaruslu Zalina Sidakova'yı 2 dakika 15 saniyede teknik üstünlükle yenen (10-0) Bediha Gün, bronz madalyanın sahibi oldu.
Bediha Gün, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez bronz madalya elde etti.
Elif Jale Yeşilırmak
Kadınlar 59 kiloda Macar Ramona Galambos'u 5-1 yenen Elif Jale Yeşilırmak, bronz madalya aldı.
Elif Jale Yeşilırmak, geçen yılki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya elde etmişti.