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Mansur Yavaş, hızlı başladı! 2 kritik isimi görevden aldı

Mansur Yavaş, hızlı başladı! 2 kritik isimi görevden aldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Refik Tuzcuoğlu'nu görevden alarak yerine MHP eski milletvekili Murat Özgan'ı getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin göreve başlattığı Refik Tuzcuoğlu’nu görevden aldı. Görevden alınan Tuzcuoğlu’nun yerine Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu vekalet etmeye başladı.

Bu göreve MHP eski milletvekili Murat Özgan’ın atanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onay istendi.

Yavaş, Teftiş Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan’ı da görevden aldı. Yerine belediye müfettişlerinden Ata Şengül atandı.

Meclisin iki başkan vekili olağanüstü toplantıda seçilecek

Seçimden sonra Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Meclisi’ni cumartesi günü saat 14.00’te olağanüstü toplantıya çağırdı. Meclisin iki başkan vekili bu toplantıda seçilecek. Çoğunluk AK Parti’de olduğu için Başkanvekillerinin AK Parti’li üyelerden seçilmesi bekleniyor.

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