Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'den sert sözler!

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "2 yaşındaki çocuğun kimliğini isteyip, 10 yaşındaki çocuğa 'Seçmen misin?' diye sormak hangi hukuk hangi vicdanla bağdaştırılabilir?" diye konuştu.

31 Mart yerel seçimlerinde Büyükçekmece'de usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Hasan Akgün basın toplantısı düzenledi. Akgün, "İstanbul seçimine gölge düşürmek amacıyla Büyükçekmece'de çeşitli şekilde senaryolar üretilmekte ve kullanılmak istenmektedir" dedi.

"Nasıl bir adalet ve hukuktur"

"4 günden bu yana binden fazla polis memurumuz sabahın erken saatlerinden akşam geç saatlerine kadar vatandaşların kapılarını çalıyor" diyen Hasan Akgün, "18 yaşındaki ilk defa oy kullanılmış bir öğrencinin annesinden öğrencinin kimliğini isteyen polis, annesinin 'Kimlik çocuğumun yanında, okulda' demesi üzerine o çocuğun sahte seçmen olduğunu tutanağa yazması hangi hukukla bağdaştırabilir? O anneyi bu tutanağa imza atmaya zorlamak nasıl bir adalet ve hukuktur" ifadelerini kullandı.

“Nerede 24 bin artış?"

Büyükçekmece'ye oy kaydırıldığı iddiaları üzerine elindeki seçmen çizelgesiyle konuşan Akgün, 2009 ile 2019 yılları arasında Büyükçekmece'deki seçmen sayılarını göstererek, “Nerede 24 bin artış? Bunu Sayın Mevlüt Uysal gelecek bize anlatacak" dedi. Usulsüz seçmen kayıtları iddialarıyla ilgili olarak elindeki belgeleri gösteren Hasan Akgün, “4 bin 459 seçmen kaydı güncellenmiştir. Bin 964 kişi ilçe dışından gelen seçmendir. Bin 159 kişi ilçe dışına giden seçmendir. 745 kişi AK Parti ve CHP'nin itirazları üzerine silinmiş seçmendir. 591 kişi ise bir mahalleden öbür mahalleden adres değiştirmiştir. Dolayısıyla hiçbir şekilde Büyükçekmece'de 20 binli, 30 binli 40 binli bir seçmen hareketi olmamıştır" şeklinde konuştu.

"Bilgilendirme için gitmiştim"

Savcılıkta ifade verip vermediği yönündeki soruya ise Akgün, “İfade değil. Ben bilgilendirme için gitmiştim. Seçimden sonra, '10 gün sonra gel, bize bilgi ver' demişti. Bende dün gittim ve bilgilendirmemi yaptım" ifadelerini kullandı.