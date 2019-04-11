HABER /  GÜNCEL

Kıdem tazminatı tavan/taban ücreti ne olacak 2019

Kıdem tazminatı tavan/taban ücreti ne olacak 2019

Kıdem tazminatı sistemi değişiyor, Bakan Albayrak çalışanları yakından ilgilendiren yeni kıdem tazminatı sistemini anlattı. Peki yeni sistemde kıdem tazminatı alma şartları ve kıdem tazminatı hesaplama sistemi nasıl olacak? Kimler kıdem tazminatı alabilecek işte yeni şartlar ve merak edilenler...

Kıdem tazminatı sistemi değişti merak edilenler tüm yeni değişiklikleri Bakan Berat Albayrak anlattı. Çalışanların ise açıklamaların ardından kafaları karıştı. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı sistemi işçi, işveren tarafından işten çıkarılınca ödeniyor. Peki yeni sistemde kıdem tazminatı almak için kaç yıl çalışılması gerekecek, kimler kıdem tazminatı alabilecek en önemlisi de kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak, işte merak edinlenler...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR: Kıdem tazminatı tavanı 6 bin lirayı aştı. 4/a statüsünde çalışanlara her yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. Ancak, yüksek ücretlilerin kıdem tazminatında tavan uygulanıyor.

Kıdem tazminatında tavanın yanı sıra düşük ücretliler için geçerli olan taban rakam da arttı. Asgari ücretle çalışan yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren en düşük kıdem tazminatı tutarı, asgari ücretteki yüzde 26’lık artıştan olumlu etkilendi.

 KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR: Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için çalıştığınız işyerindeki hizmet süresinin en az bir yıl olması ve işveren tarafından işten çıkarılmış olmanız gerekir. Kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanıyor. Ayrıca, emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurmuşsanız kendi isteğinizle işten ayrılırsanız dahi kıdem tazminatı alabilirsiniz.

 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NASIL YAPILIR: Kıdem tazminatı, çalıştığı her 1 yıl için 30 günlük brüt ücreti kadardır. 1 yıllık kıdemi olan işçi 1 aylık brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı alabilmektedir. 1 yılın altındaki süreler için orantılı olarak hesaplama işlemi gerçekleştirilir. İşçinin brüt ücreti hesaplanırken sürekli olarak yapılan yardım ve primler de dahil olur. Bu sebeple, kasa tazminatı, yemek yardımı, çocuk zammı gibi ödemeler de işçinin brüt ücretine dahil edilir ve bu ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır. Diğer yandan, işçiler kıdem tazminatlarını o işverenin işyerinde geçirdikleri süre üzerinden alırlar.

SON DAKİKA HABERLERİ
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'den sert sözler!
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'den sert sözler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki darbeye ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki darbeye ilk yorum
Wikileaks'in kurucusu Julian Assange tutuklandı
Wikileaks'in kurucusu Julian Assange tutuklandı
HDP'li Vekil Hüda Kaya'ya "Sessiz kaldın" fezlekesi!
HDP'li Vekil Hüda Kaya'ya "Sessiz kaldın" fezlekesi!
Migren nedir işte belirtileri ve tedavi yöntemleri
Migren nedir işte belirtileri ve tedavi yöntemleri
Ekrem İmamoğlu: Kinle, nefretle, tehdit ile işim olmaz
Ekrem İmamoğlu: Kinle, nefretle, tehdit ile işim olmaz
ÖNCEKİ HABERLER
Bu kez Kütahya'da katliam 10 köpek öldü
Bu kez Kütahya'da katliam 10 köpek öldü
YÖK'e bazı programlarda kontenjanların azaltılması teklifi
YÖK'e bazı programlarda kontenjanların azaltılması teklifi
Doğum izni dilekçesi nasıl yazılır 2019 dilekçe örneği
Doğum izni dilekçesi nasıl yazılır 2019 dilekçe örneği
Simonyan'dan, Assange hakkında açıklama: Tüylerim ürperiyor
Simonyan'dan, Assange hakkında açıklama: Tüylerim ürperiyor
IMF'den kripto para çıkışı sistemi sarsıyor
IMF'den kripto para çıkışı sistemi sarsıyor
Kıdem tazminatı reformu nedir 2019 tavan ücret hesaplaması nasıl?
Kıdem tazminatı reformu nedir 2019 tavan ücret hesaplaması nasıl?
Mehmet Ekici'nin cezası belli oldu
Mehmet Ekici'nin cezası belli oldu
Berat Kandili ne zaman orucu ne zaman tutulur 2019
Berat Kandili ne zaman orucu ne zaman tutulur 2019
Yorumlar