Yeniden Refah Partisi'nden Saadet'teki haciz olayıyla ilgili açıklama

Fatih Erbakan'ın partisi Yeniden Refah Partisi'nden bugün Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yaşanan haciz olayıyla ilgili bir açıklama geldi.

Saadet Partisi'nde yaşanan haciz olayı bugün herkesi şaşırttı. Haciz olayında Fatih Erbakan suçlanıyor. Erbakan'ın partisi Yeniden Refah Partisi'nden arka arkaya açıklamalar geldi. İlk önce Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ener, tahliye işleminin sürdürüldüğü Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi önünde açıklama yaptı. Daha sonra partiden bir yazılı açıklama geldi.

Ener, Genel Merkez için haciz işlemi bulunmadığını, SP yetkililerinden 1 Nisan'da binanın tahliye edileceği yönünde taahhüt aldıklarını söyledi.

Tahliye sırasında SP'nin kurucusu, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın fotoğrafının, binadan parti görevlisince çıkarılarak, kamyona koyulduğunun hatırlatılması üzerine Ener, şöyle konuştu:

"Saadet yetkilileri, bizi şaşırtmadılar. Tamamen haklı, hukuki bir yasal işlemi daha siyasi şova dönüştürmeyi tercih ettiler. Bu bina Refah Partisi'nin iktidarına ev sahipliği yaptı. Bundan böyle de milli görüşün ruhuna uygun bir şekilde, milli görüş prensipleri doğrultusunda çalışan Türkiye sevdalılarına hizmet binası olacaktır. 4 ay önce imzaladıkları tahliye taahhütnamesinden hiç bahsetmeden, bu yaşananları siyasi malzemeye dönüştürüp, buradan siyasi ikbal bekleyenlerin kucağında Erbakan resmi de olsa siyasetlerinde milli görüşten eser kalmamıştır. Bugün Saadet Partisi'nin milli görüş prensiplerine uygun olmayan siyaset anlayışı tahliye ediliyor. Bu olayın tüm milli görüşçülere ve aziz milletimize hayırlar getirmesini diliyoruz."

Yeniden Refah Partisi'nden de yazılı açıklama

Yeniden Refah Partisi'nden de yazılı bir açıklama yapılarak yaşanan haciz olayıyla ilgili ''bugün gerçekleştirilen zorunlu ve tamamıyla hukuki tahliye işlemine gösterilen tepkiler maalesef bir siyasi algı oyunudur'' denildi. Yeniden Refah Partisi'nin açıklaması şöyle:

''Milli Görüşün ruhuna, prensiplerine uygun bir siyaset yapmayı terk edip, günlük, sert üsluplu, yıkıcı bir siyaset yapmayı tercih eden Saadet Partisi’nin Milli Görüş prensiplerine uygun olmayan siyaset anlayışı tahliye ediliyor.

Saadet Partisi’nin siyaset anlayışı tahliye ediliyor

4 ay önce imzaladıkları tahliye taahhütnamesinden hiç bahsetmeden bu yaşananları siyasi malzemeye dönüştürüp, buradan kendilerine siyasi ikbal bekleyenlerin kucağında Erbakan resmi olsa da, siyasetlerinde Milli Görüşten eser kalmamıştır. Saadet Partisi’nin Milli Görüş prensiplerine uygun olmayan siyaset anlayışı tahliye ediliyor''