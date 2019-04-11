YSK'dan mazbatalarla ilgili yeni karar

Yüksek Seçim Kurulu, Kanun Hükmünde Kararnameyle kamu görevinden uzaklaştırılan kişilerin meclis üyesi ve il genel meclis üyesi de olamayacağına karar verdi. YSK, seçilen adaylara mazbata verilmeyeceğini, bunun yerine aynı partinin listesinde bir sonra gelen isimlere mazbatanın tanzim edileceğine karar verdi.

YSK, KHK'lı il genel meclis üyeleri ve meclis üyesi seçilen adaylara mazbata verilmeyeceğini kararlaştırdı. YSK, seçilen adaylar yerine aynı partinin listesinde bir sonra gelen isimlere mazbatanın tanzim edileceğine karar verdi.

Belediye meclisi üyeleri için karar verildi

YSK aynı kapsamda belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliğine seçilen kişilere mazbata verilip verilmeyeceğini, verilmeyecek ise bu kapsamdaki kişilerin yerine hangi partinin hangi adayın seçilmiş sayılacağı ve mazbataların kime verileceği hususunu da karara bağladı.

Aynı partinin adayına verilecek

Karara göre YSK KHK'lı Meclis üyesi ve il genel meclisi üyeliğine seçilenlere mazbata verilmeyeceği, ilgili kanun gereğince aynı parti listesinde bulunan ve mazbata verilmeyecek kişilerden sonra gelen üyesine mazbata verileceğine karar verdi.