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Fransa'da Sarı Yelekliler'e gösteri yasağı!

Anadolu Ajansı
Fransa'da Sarı Yelekliler'e gösteri yasağı!

Fransa'da 'Sarı Yelekliler' olarak adlandırılan protestocu grupların cumartesi günü Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde ve Lille kentinin merkezinde yapmayı planladığı gösterilerin yasaklandığı bildirildi.

Paris Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sarı Yelekliler'in cumartesi günü Champs-Elysees Caddesi ve çevresinde düzenleyeceği eyleme izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, göstericilerin Ulusal Meclis ve Elysee Sarayı çevresinden de uzak tutulacağı kaydedildi.

Lille Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Sarı Yelekliler'in son haftalarda kentte düzenlediği gösterilerde çok fazla şiddet olaylarının yaşandığını, bu nedenle cumartesi günü kentin merkezinde eylem yapılmasının yasaklandığı bildirildi.

Fransız yetkililer, eylemlerdeki şiddet olayların önlemek için geçen haftalarda da Champs-Elysees Caddesi'nin yanı sıra Bordeaux, Toulouse, Avignon, Rouen gibi birçok şehirdeki gösterilere izin vermemişti.

Protestolarda 11 kişi hayatını kaybetti

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen Sarı Yelekliler hareketinin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Resmi verilere göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı. Eylemlerde 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alınırken, bine yakın kişi de hapse mahkum edildi.

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