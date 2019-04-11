Terim'den yıldızlara özel görev

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da tempo günden güne artıyor. Sarı kırmızılılarda, derbiye sezonun en kritik maçı gözüyle bakılırken Diagne, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Semih Kaya gibi isimler bireysel olarak ekstra çalışmalar yapıtığı bilgisine ulaşıldı.

Pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray vites yükseltti. Florya Metin Oktay Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanlarda oyuncuların oldukçı hırslı oldukları öğrenilirken, tek düşünce sahadan galibiyet ile ayrılarak hem zirve takibini sürdürmek hem uzun yıllar süren galibiyet hasretine son vermek.

Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde sergilenen performanstan oldukça memnun olan deneyimli çalıştırıcı derbi planını belirledi. Ligin ikinci yarısında orta alanda forma giyen Ndiaye ve Belhanda'nın daha çok hücuma çıkarak skora katkı vermesi hücum oyuncularınıda rahatlatırken, bu iki oyuncu derbide yine aynı görevi üstlenecek.

Yükselen formuyla dikkat çeken Youness Belhanda'nın kaleyi daha çok yoklaması istenirken, hücum oyuncularına rakip savunma üzerinde baskı kurmasıı emir verildi. Haftasonu Galatasaray forması ile ilk kez 3 gol birden atarak hat-trick yapan Digne'nin performansı teknik heyetten tam not alırken teknik direktör Fatih Terim Senegalli oyuncunun arkadaşları ile EY Malatyaspor maçında olduğu gibi pas alışverişinde bulunmasını ve oyunun sürekli içinde kalmasını istiyor.

Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Nagatomo'nun maç kadrosuna alınması beklenirken sol bekte Martin Linnes'in oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Beklerin hücuma sürekli destek olmalarını isteyen teknik direktör Fatih Terim'in özellikle Onyekuru ve Feghouli'den top rakipteyken savunmaya destek olmalarını istediği de gelen haberler arasında. Milli takım arasını oldukça iyi değerlendirerek fizik anlamında çok daha iyi duruma gelen Emre Akbaba'nın da maçın gidişatına göre oyuna girebileceği öğrenildi.

Öte yandan Galatasaray'da derbiye sezonun en kritik maçı gözüyle bakılırken Diagne, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Semih Kaya gibi isimler bireysel olarak ekstra çalışmalar yapıtığı bilgisine ulaşıldı.