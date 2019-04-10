Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mali durumu: Sadece biri kar etti!
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yıllık dönem faaliyet raporları açıklandı. Raporlara göre tek kar eden takım Galatasaray oldu.
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 1 Haziran 2018 - 28 Şubat 2019 dönem faaliyet raporları açıklandı.
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Üç büyüklerin son 9 aylık bilançosunda tek kar yapan takım Galatasaray olurken, en fazla zarara uğrayan kulüp Beşiktaş oldu.
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Fenerbahçe 104 milyon tl zararda
'Fener Ol' kampanyasından sonra gözler Fenerbahçe'ye çevrilirken, sarı lacivertli kulübün son 9 aylık net dönem zararı 104.144.089 TL olarak açıklandı. Sarı-lacivertliler Mayıs 2018'e ait önceki dönem 278.293.219 TL zarar elde ederken, bu rakam 104 milyona geriledi.
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Tek kar elde eden takım Galatasaray
Galatasaray ise yine son 9 aylık dönemden önceki 5 aylık süreci de yine karla kapattı. Sarı kırmızılı kulübün son 9 ayda 81.003.412 kar elde ettiği duyuruldu.
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