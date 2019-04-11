Ersun Yanal'ın derbi planı hazır

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal derbi maçının şablonunu belirledi. Sarı lacivertlilerde hedef şok presle maça başlayıp ilk yirmi dakikada derbiyi koparmak.

Rakiplerine kendi sahlarında 20 senelik psikolojik bir üstünlüklerinin bulunduğunu oyuncularına hatırlatan Ersun Yanal, maçta bulacakları erken golün kendilerine büyük bir avantaj getireceğinin altını çizdi.

Taraftarlarına kötü bir sezon yaşattıklarını,ancak buna rağmen onların her maç tribünleri doldurduklarını ifade eden yanal, onları bir maç için de olsa mutlu etme fırsatlarının olduğunu ve bunu değerlendirmeme gibi bir lükslerinin olmadığını söyledi.

Tecrübeli teknik adam onbirini de yavaş yavaş şekillendirmeye başladı. Yanal derbi öncesi büyük değişiklikler yapmayı düşünmüyor.

Kalede harun'a görev vermesi beklenen Ersun Yanal'ın savunmada Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali dörtlüsünü de bozmayacak.

Önlibero bölgesinde Mehmet Topal, Tolgay Arslan İkilisini de bozmama kararı alan tecrübeli teknik adam, Mehmet Ekici'nin yokluğunda ofansif orta saha pozisyonunda Miha Zajc'ı görevlendirmeyi planlıyor.

Sağ kanatta Nabil Dirar'ı ilk onbirde sahaya sürecek olan Yanal,sol taraf için ise Valbuena, Moses, Ayew arasında henüz kesin kararını vermedi.

Sarı lacivertli takımın forvetinde ise Soldado'nun görev yapmasına kesin gözü ile bakılıyor. Frey'in sakatlık sürecini atlatttığı karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında Yanal'dan forma bekleyeceği ifade ediliyor.