HABER /  AK PARTİ

Muş Belediye Başkanı Asya mazbatasını aldı

Muş Belediye Başkanı Asya mazbatasını aldı

31 Mart seçimlerinde AK Parti'den aday olan Feyat Asya, mazbatasını alarak belediye başkanlığı görevine başladı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, mazbatasını alarak belediye başkanlığı görevine başladı.

Muş Adalet Sarayı'na gelen AK Parti'nin adayı Asya, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Alper Yıldırımer'den aldı.

Adliye binası önünde tebrikleri kabul eden Asya, yaptığı açıklamada, halkın iradesinin sorunsuz şekilde sandığa yansıdığını söyledi.

"Diğer adayların itirazları hem İlçe Seçim Kurulu'nda hem İl Seçim Kurulu'nda hem de Yüksek Seçim Kurulu'nda reddedildikten sonra bugün gönül dostlarımızla mazbatamızı aldık." diyen Asya, şöyle konuştu:

"Bu mazbata bize bir kez daha bir yük yüklemiştir. Bu halkın hizmetkarlığı noktasında hiçbir şekilde bir zafiyet yaşamayacağız. Bize oy veren ve vermeyen diye ayrım yapmaksızın projelere kaldığı yerden devam edeceğiz. Mutlak suretle hiç kimse mağlubiyeti kabul etmez. Arkadaşların itirazına da saygı duyarız. Biz seçim günü saat 18.45 saati itibarıyla bütün sandık müşahitlerimizden aldığımız tutanakları birleştirdikten sonra seçimi kazandığımızı halkımızla paylaştık. Tabii ki itiraz da bir haktır ve biz bu hakkı saygıyla karşıladık. Yapılan itirazlar reddedildi ve görev bize tevdi edildi."

Asya ve beraberindekiler daha sonra Muş Belediyesi hizmet binası önüne geçti. Burada kurban kesilmesinin ardından Asya, vatandaşlara teşekkür etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Terim'den yıldızlara özel görev
Terim'den yıldızlara özel görev
CHP'den ilk tepki: Ağır baskı altındalar
CHP'den ilk tepki: Ağır baskı altındalar
Park halindeki aracında ölü bulundu
Park halindeki aracında ölü bulundu
Kocaeli'de torununa cinsel istismardan yargılanan dedeye 22,5 yıl hapis
Kocaeli'de torununa cinsel istismardan yargılanan dedeye 22,5 yıl hapis
İmamoğlu: AA'nın trafosuna kedi girmiş
İmamoğlu: AA'nın trafosuna kedi girmiş
Vatandaş 6 ay aradan sonra dolar sattı
Vatandaş 6 ay aradan sonra dolar sattı
ÖNCEKİ HABERLER
Hakkari'de patlayıcı ele geçirildi
Hakkari'de patlayıcı ele geçirildi
THY açıkladı: Karşılıklı seferler iptal edildi
THY açıkladı: Karşılıklı seferler iptal edildi
23 Nisan'da okullar kaç gün tatil olacak
23 Nisan'da okullar kaç gün tatil olacak
Memurların babalık izni kaç gün oldu 2019 güncel bilgi
Memurların babalık izni kaç gün oldu 2019 güncel bilgi
2019 kandillerin tarihleri Berat Kandili ne zaman ayın kaçında?
2019 kandillerin tarihleri Berat Kandili ne zaman ayın kaçında?
23 Nisan şarkı sözleri EBA sınıfa göre 23 Nisan şarkıları
23 Nisan şarkı sözleri EBA sınıfa göre 23 Nisan şarkıları
Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya tepki: Karar yok hükmünde
Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya tepki: Karar yok hükmünde
2019 Asgari ücret ücrete dahil mi 2019 AGİ ödenmezse ne olur?
2019 Asgari ücret ücrete dahil mi 2019 AGİ ödenmezse ne olur?
Yorumlar