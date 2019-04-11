THY açıkladı: Karşılıklı seferler iptal edildi

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Sudan'da yaşanan askeri darbenin ardından hava sahasının kapatılması sonucu başkent Hartum'a planlanan karşılıklı seferler iptal edildi

Türk Hava Yolları(THY), Sudan'da yaşanan askeri darbenin ardından hava sahasının kapatılması sonucu başkent Hartum'a gerçekleştirilmesi planlanan karşılıklı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Sudan'da askeri darbenin yapılmasının akabinde bölgede havalimanı meydanına inişler geçici olarak durduruldu.

Yaşanan gelişmenin ardından Türk Hava Yolları'nın bu akşam saatlerinde karşılıklı olarak gerçekleştirmeyi planladığı İstanbul-Hartum -İstanbul seferleri meydan kapalılığından dolayı karşılıklı olarak iptal edildi.

Hava sahasının açılmasının akabinde seferlerin yeniden normale dönmesi bekleniyor.