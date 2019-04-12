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Binali Yıldırım suskunluğunu bozdu

Binali Yıldırım suskunluğunu bozdu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, son günlerdeki sessizliğini bozdu. Yıldırım, süreci yetkili kurulların yakından takip ettiğini söyleyerek son sözün YSK'ya ait olduğunu ifade etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim süreciyle ilgili suskunluğunu bozdu. 

Yıldırım, resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada seçim süreciyle ilgili suskunluğunun yanlış yorumlandığını söyledi. Bu konuda tutumunun Yüksek Seçim Kurulu'nun karar sürecine duyduğu saygının gereği olduğunu belirten Yıldırım, parti ve yetkili kurullarının süreci yakından takip ettiğini kaydetti. Seçmenin sandıkta söyleyeceğini söylediğini ifade eden Yıldırım, son sözün YSK'ya ait olduğunu ifade etti.

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