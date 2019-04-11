HABER /  GÜNCEL

Dışişleri Bakanlığından Sudan mesajı

Dışişleri Bakanlığından Sudan mesajı

Dışişleri Bakanlığından, Sudan'daki sürecin anayasal demokrasi ve halkın beklentilerini karşılayacak barışçı şekilde yürütülmesinin temenni edildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından Sudan'da ordunun yönetime el koymasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Afrika kıtasında kapsamlı ilişkilere ve köklü kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Sudan halkının ülkede huzur ve istikrarın bir an önce tesisini ve ekonomik güçlüklerin aşılmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasını beklediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sürecin anayasal demokrasi ve ulusal uzlaşı çerçevesinde halkın beklentilerini karşılayacak, barışçı bir şekilde yürütülmesini temenni ediyoruz. Sudan'ın güvenlik ve istikrarının korunması tüm bölgenin istikrarı için elzemdir. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sudan'da huzur, istikrar ve güvenliğin temin edilmesi için kardeş Sudan halkının yanında olmayı ve desteklemeyi sürdürecektir."

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Binali Yıldırım'dan suskunluğunu bozdu
Binali Yıldırım'dan suskunluğunu bozdu
Burdur'da köpek barınağında katliam
Burdur'da köpek barınağında katliam
Ersun Yanal'ın derbi planı hazır
Ersun Yanal'ın derbi planı hazır
Terim'den yıldızlara özel görev
Terim'den yıldızlara özel görev
CHP'den ilk tepki: Ağır baskı altındalar
CHP'den ilk tepki: Ağır baskı altındalar
Park halindeki aracında ölü bulundu
Park halindeki aracında ölü bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
Muş Belediye Başkanı Asya mazbatasını aldı
Muş Belediye Başkanı Asya mazbatasını aldı
Kocaeli'de torununa cinsel istismardan yargılanan dedeye 22,5 yıl hapis
Kocaeli'de torununa cinsel istismardan yargılanan dedeye 22,5 yıl hapis
23 Nisan şarkı sözleri EBA sınıfa göre 23 Nisan şarkıları
23 Nisan şarkı sözleri EBA sınıfa göre 23 Nisan şarkıları
İmamoğlu: AA'nın trafosuna kedi girmiş
İmamoğlu: AA'nın trafosuna kedi girmiş
Hakkari'de patlayıcı ele geçirildi
Hakkari'de patlayıcı ele geçirildi
Burkino Faso nerede hangi kıtada Afrika haritası
Burkino Faso nerede hangi kıtada Afrika haritası
Vatandaş 6 ay aradan sonra dolar sattı
Vatandaş 6 ay aradan sonra dolar sattı
Rojda Demirer kaç yaşında Çarpışma'nın Belma'sı kimdir?
Rojda Demirer kaç yaşında Çarpışma'nın Belma'sı kimdir?
Yorumlar 1 yorum